Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43032

27 марта 2020, 14:19



Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года является ложной.

Министерство просвещения рекомендует пользоваться официальными источниками информации. В вопросах образования прежде всего это официальный сайт министерства edu.gov.ru. На главной странице сайта функционирует регулярно обновляемый раздел рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в регионах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Вся информация публикуется там в режиме онлайн, а также распространяется через официальные аккаунты министерства в социальных сетях и транслируется через средства массовой информации. Детальную информацию о работе конкретных образовательных организаций можно получить, обратившись в региональные и территориальные органы управления образованием.

Просмотров:202 «Подобного решения Министерством просвещения Российской Федерации не принималось», - сообщила пресс-служба ведомства.Министерство просвещения рекомендует пользоваться официальными источниками информации. В вопросах образования прежде всего это официальный сайт министерства edu.gov.ru. На главной странице сайта функционирует регулярно обновляемый раздел рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в регионах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.Вся информация публикуется там в режиме онлайн, а также распространяется через официальные аккаунты министерства в социальных сетях и транслируется через средства массовой информации.Детальную информацию о работе конкретных образовательных организаций можно получить, обратившись в региональные и территориальные органы управления образованием.