Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43033

27 марта 2020, 14:42



Агентство развития Норильска открыло горячую линию для предпринимателей.

Полученные данные позволят понять, как агентство, муниципалитет и другие профильные структуры способны помочь бизнесу пережить непростое время. Предпринимателям предлагается пройти онлайн-опрос: www.survio.com/survey/d/T9S2M9O1R1A2R9J2Q. Также доступны обращения: с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов по телефону 8-913-499-0801 и по электронной почте businessarn@mail.ru. Для оперативной связи в письме необходимо указать контактный номер телефона. Фото из открытых источников

Просмотров:240 Такое решение принято АРН и администрацией города с целью сбора информации о проблемах малого и среднего бизнеса в условиях нестабильной экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.Полученные данные позволят понять, как агентство, муниципалитет и другие профильные структуры способны помочь бизнесу пережить непростое время.Предпринимателям предлагается пройти онлайн-опрос: www.survio.com/survey/d/T9S2M9O1R1A2R9J2Q. Также доступны обращения: с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов по телефону 8-913-499-0801 и по электронной почте businessarn@mail.ru. Для оперативной связи в письме необходимо указать контактный номер телефона.Фото из открытых источников