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27 марта 2020, 14:51



В детских садах начинаются длинные выходные. 6 апреля они продолжат работать в режиме усиленной дезинфекции.

Как сообщается на официальном портале администрации Норильска, в течение следующей недели все дошкольные учреждения города будут закрыты. «Малыши будут находиться дома с 30 марта по 3 апреля. Это связано с тем, что на детские сады распространился режим нерабочих дней в соответствии с Указом президента Российской Федерации № 206 от 25.03.2020», - говорится в сообщении. Также отмечается, что 6 апреля маленькие норильчане вновь отправятся в дошкольные учреждения, где по-прежнему будет действовать режим усиленной дезинфекции. Такие меры приняты до особых распоряжений.

Просмотров:163 Как сообщается на официальном портале администрации Норильска, в течение следующей недели все дошкольные учреждения города будут закрыты.«Малыши будут находиться дома с 30 марта по 3 апреля. Это связано с тем, что на детские сады распространился режим нерабочих дней в соответствии с Указом президента Российской Федерации № 206 от 25.03.2020», - говорится в сообщении.Также отмечается, что 6 апреля маленькие норильчане вновь отправятся в дошкольные учреждения, где по-прежнему будет действовать режим усиленной дезинфекции. Такие меры приняты до особых распоряжений.