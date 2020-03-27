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27 марта 2020, 16:34



МФК «Норильский никель» ушёл на карантин.

Об этом сообщает официальный сайт заполярного клуба. Игроки «Норникеля» поддерживают спортивную форму в домашних условиях. Напомним, что чемпионат России по мини-футболу, как и ряд других состязаний, приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. «В команде ситуация благополучная, заболевших коронавирусом нет. У нас работают профессионалы, и все понимают, насколько непредсказуема и опасна эта новая инфекция. Поэтому было принято решение приостановить командные тренировки. Наш тренер по физической подготовке ведёт ежедневную работу, готовит для игроков программу, которую футболисты выполняют индивидуально в домашних условиях. Никто не падает духом, ребята бодры и полны надеждой, что в скором времени возобновится чемпионат и Кубок России. Мы хотим продолжать радовать наших болельщиков своей игрой и приносить им только положительные эмоции», - приводит слова генерального директора МФК «Норильский никель» Павла Белкина официальный сайт клуба. «Ребята стараются соблюдать рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора, выполнять условия карантина. Провожу с ними профилактические беседы, хотя они и сами в курсе требований по гигиене, минимизации контактов. В принципе, ребята в хорошем настроении, но каждый день спрашивают, когда выйдут на паркет. Ориентировочным сроком было 30 марта, но сейчас уже ясно, что ситуация в стране по-прежнему сложная, и сроков возвращения в чемпионат никто не назовёт», - добавил врач клуба Антон Мережин.

Просмотров:174 Об этом сообщает официальный сайт заполярного клуба. Игроки «Норникеля» поддерживают спортивную форму в домашних условиях. Напомним, что чемпионат России по мини-футболу, как и ряд других состязаний, приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.«В команде ситуация благополучная, заболевших коронавирусом нет. У нас работают профессионалы, и все понимают, насколько непредсказуема и опасна эта новая инфекция. Поэтому было принято решение приостановить командные тренировки. Наш тренер по физической подготовке ведёт ежедневную работу, готовит для игроков программу, которую футболисты выполняют индивидуально в домашних условиях. Никто не падает духом, ребята бодры и полны надеждой, что в скором времени возобновится чемпионат и Кубок России. Мы хотим продолжать радовать наших болельщиков своей игрой и приносить им только положительные эмоции», - приводит слова генерального директора МФК «Норильский никель» Павла Белкина официальный сайт клуба.«Ребята стараются соблюдать рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора, выполнять условия карантина. Провожу с ними профилактические беседы, хотя они и сами в курсе требований по гигиене, минимизации контактов. В принципе, ребята в хорошем настроении, но каждый день спрашивают, когда выйдут на паркет. Ориентировочным сроком было 30 марта, но сейчас уже ясно, что ситуация в стране по-прежнему сложная, и сроков возвращения в чемпионат никто не назовёт», - добавил врач клуба Антон Мережин.