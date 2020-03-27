Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43036

27 марта 2020, 17:28



NordStar будет возвращать деньги за билеты дистанционно.

С 27 марта билеты на рейсы авиакомпании NordStar, приобретённые на сайте www.nordstar.ru, в агентстве «Норильск-ТАВС», а также в личных кабинетах работников «Норникеля», можно вернуть только на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru. Руководство авиакомпании понимает, что в текущих обстоятельствах многие пассажиры вынуждены изменить свои планы и отложить поездки. Поэтому пассажирам предоставляется возможность оформить возврат билетов без применения штрафных санкций для любых тарифов, при условии оформления возврата не менее чем за 40 минут до вылета рейса. При этом билеты должны быть приобретены с 1 января по 1 апреля 2020 года, с датами вылета с 1 февраля по 21 мая 2020 года. Для оформления возврата авиабилета необходимо перейти на сайте www.nordstar.ru в раздел «Информация», выбрать вкладку «Возврат авиабилета» и заполнить заявление на возврат. Запрос будет обработан авиакомпанией, деньги за неиспользованный авиабилет поступят на указанный расчётный счёт (если оплата производилась наличными денежными средствами) или – в случае безналичной оплаты – на банковскую карту, с которой был произведён расчёт при покупке авиабилета. Пассажирам также доступно изменение даты вылета для билетов, приобретённых с 1 января по 1 апреля 2020 года, с датами вылета с 1 февраля по 31 мая 2020 года - на любые даты до 31 декабря 2020 года без применения штрафных санкций, независимо от первоначального тарифа. Заявки на изменение даты вылета необходимо оставлять через форму обратной связи на сайте www.nordstar.ru (если билет приобретался на сайте авиакомпании NordStar) или по месту приобретения, если билет оформлялся в билетном агентстве. В случае оформления возврата билета менее чем за 40 минут до вылета рейса, возврат производится согласно условиям применения первоначального тарифа. Возврат и изменение дат вылета авиабилетов, приобретённых в других агентствах или на сторонних сайтах, а также на рейсы других авиакомпаний, производятся по месту приобретения авиабилета. В связи с увеличенным количеством заявлений на возврат авиабилетов время обработки заявок может быть увеличено. Авиакомпания NordStar благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за временные неудобства. Фото NordRoden

Просмотров:144 Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья пассажиров в сложившихся эпидемиологических условиях авиакомпания сообщает о переходе на дистанционное оформление возврата авиабилетов.С 27 марта билеты на рейсы авиакомпании NordStar, приобретённые на сайте www.nordstar.ru, в агентстве «Норильск-ТАВС», а также в личных кабинетах работников «Норникеля», можно вернуть только на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru.Руководство авиакомпании понимает, что в текущих обстоятельствах многие пассажиры вынуждены изменить свои планы и отложить поездки. Поэтому пассажирам предоставляется возможность оформить возврат билетов без применения штрафных санкций для любых тарифов, при условии оформления возврата не менее чем за 40 минут до вылета рейса. При этом билеты должны быть приобретены с 1 января по 1 апреля 2020 года, с датами вылета с 1 февраля по 21 мая 2020 года.Для оформления возврата авиабилета необходимо перейти на сайте www.nordstar.ru в раздел «Информация», выбрать вкладку «Возврат авиабилета» и заполнить заявление на возврат. Запрос будет обработан авиакомпанией, деньги за неиспользованный авиабилет поступят на указанный расчётный счёт (если оплата производилась наличными денежными средствами) или – в случае безналичной оплаты – на банковскую карту, с которой был произведён расчёт при покупке авиабилета.Пассажирам также доступно изменение даты вылета для билетов, приобретённых с 1 января по 1 апреля 2020 года, с датами вылета с 1 февраля по 31 мая 2020 года - на любые даты до 31 декабря 2020 года без применения штрафных санкций, независимо от первоначального тарифа.Заявки на изменение даты вылета необходимо оставлять через форму обратной связи на сайте www.nordstar.ru (если билет приобретался на сайте авиакомпании NordStar) или по месту приобретения, если билет оформлялся в билетном агентстве.В случае оформления возврата билета менее чем за 40 минут до вылета рейса, возврат производится согласно условиям применения первоначального тарифа. Возврат и изменение дат вылета авиабилетов, приобретённых в других агентствах или на сторонних сайтах, а также на рейсы других авиакомпаний, производятся по месту приобретения авиабилета.В связи с увеличенным количеством заявлений на возврат авиабилетов время обработки заявок может быть увеличено. Авиакомпания NordStar благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за временные неудобства.Фото NordRoden