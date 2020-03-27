Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43036
27 марта 2020, 17:28

NordStar будет возвращать деньги за билеты дистанционно.


Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья пассажиров в сложившихся эпидемиологических условиях авиакомпания сообщает о переходе на дистанционное оформление возврата авиабилетов.
С 27 марта билеты на рейсы авиакомпании NordStar, приобретённые на сайте www.nordstar.ru, в агентстве «Норильск-ТАВС», а также в личных кабинетах работников «Норникеля», можно вернуть только на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru.
Руководство авиакомпании понимает, что в текущих обстоятельствах многие пассажиры вынуждены изменить свои планы и отложить поездки. Поэтому пассажирам предоставляется возможность оформить возврат билетов без применения штрафных санкций для любых тарифов, при условии оформления возврата не менее чем за 40 минут до вылета рейса. При этом билеты должны быть приобретены с 1 января по 1 апреля 2020 года, с датами вылета с 1 февраля по 21 мая 2020 года.
Для оформления возврата авиабилета необходимо перейти на сайте www.nordstar.ru в раздел «Информация», выбрать вкладку «Возврат авиабилета» и заполнить заявление на возврат. Запрос будет обработан авиакомпанией, деньги за неиспользованный авиабилет поступят на указанный расчётный счёт (если оплата производилась наличными денежными средствами) или – в случае безналичной оплаты – на банковскую карту, с которой был произведён расчёт при покупке авиабилета.
Пассажирам также доступно изменение даты вылета для билетов, приобретённых с 1 января по 1 апреля 2020 года, с датами вылета с 1 февраля по 31 мая 2020 года - на любые даты до 31 декабря 2020 года без применения штрафных санкций, независимо от первоначального тарифа.
Заявки на изменение даты вылета необходимо оставлять через форму обратной связи на сайте www.nordstar.ru (если билет приобретался на сайте авиакомпании NordStar) или по месту приобретения, если билет оформлялся в билетном агентстве.
В случае оформления возврата билета менее чем за 40 минут до вылета рейса, возврат производится согласно условиям применения первоначального тарифа. Возврат и изменение дат вылета авиабилетов, приобретённых в других агентствах или на сторонних сайтах, а также на рейсы других авиакомпаний, производятся по месту приобретения авиабилета.
В связи с увеличенным количеством заявлений на возврат авиабилетов время обработки заявок может быть увеличено. Авиакомпания NordStar благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за временные неудобства.
Фото NordRoden
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    Список новостей

 27 марта 2020 
18:00   Управление соцзащиты населения принимает по предварительной записи. 17:51   Введена единая методика прохождения испытаний на государственной гражданской службе.
17:49   Работа некоторых муниципальных учреждений приостановлена до особого распоряжения. 17:28   NordStar будет возвращать деньги за билеты дистанционно.
16:34   МФК «Норильский никель» ушёл на карантин. 14:51   В детских садах начинаются длинные выходные. 6 апреля они продолжат работать в режиме усиленной дезинфекции.
14:42   Агентство развития Норильска открыло горячую линию для предпринимателей. 14:19   Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года является ложной.
14:00   Норильчанин поблагодарил росгвардейцев за оказанную ему помощь. 13:48   Школы и детские сады не будут работать в выходную неделю.
13:31   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро. 12:46   Школьники продолжат учиться дома.
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 26 марта 2020 
20:09   Обращение главы Норильска Рината Ахметчина к горожанам в связи с пандемией коронавируса. 17:20   «Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно.
17:19   В Красноярске подтвердились ещё три случая коронавирусной инфекции COVID-2019. 17:06   Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно.
17:00   Молодые доктора, приехав трудиться на Север, теперь будут получать дополнительные выплаты. 16:55   Норильчанке грозит пят лет тюрьмы за махинацию с йоркширским терьером.
16:06   Следственный комитет создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе. 15:34   В качестве минимальной базы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.
14:54   В аэропортах будут брать анализ у прилетающих из стран с коронавирусом. 14:31   Максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза.
14:31   «Норникель» закупил медоборудование и лекарства для больниц Норильска и Дудинки на 84 млн рублей. 14:30   Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами.
14:30   Молодёжь края приглашают принять участие в экологическом конкурсе. 13:41   Сбербанк вводит комиссию за все переводы между своими клиентами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц.
13:35   Новым прокурором Красноярского края стал Роман Тютюник. 13:28   Кремль опубликовал перечень, на кого указ о нерабочей неделе не будет распространяться.
11:59   Продлен срок приёма заявок на конкурс Фонда президентских грантов. 11:44   Подведены итоги городского конкурса «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».
11:01   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро. 10:24   «Норникель» рассказал о предпринимаемых мерах для противодействия распространению коронавируса COVID-19.

 25 марта 2020 
21:05   Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. 19:42   Норильск получит 3 тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Оперативные меры по снижению рисков распространения коронавируса обсудили на селекторном совещании.
17:43   Путин - о пандемии. Прямая онлайн-трансляция обращения президента страны Владимира Путина к россиянам состоится сегодня в 19.00 по норильскому времени. 17:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.
17:00   Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы». 16:54   В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.
16:53   В Красноярском крае начали производить бытовые многоразовые маски для индивидуального использования. 16:32   КДЦ им. В. Высоцкого в период карантина активно общается со своими зрителями в режиме онлайн.
16:32   Циклон, который ожидается в Норильске сегодня ночью, будет непродолжительным. 15:39   МФЦ принимает только по предварительной записи.
15:22   Ещё у 4 жителей Красноярского края подтвердили коронавирус. В Норильске случаев заражения COVID-19 не зафиксировано. 15:04   ГЦК запускает в Instagram экспресс-викторину «Мозгатака».
13:10   Аквапарк, фитнес-клуб, игровая зона, кафе и рестораны в «Арене» закрылись на карантин. 12:56   Заслуженный артист России Сергей Ребрий указом президента России награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

 24 марта 2020 
17:23   Пенсионный фонд принимает посетителей по предварительной записи и в телефонном режиме. 17:18   Александр Усс проинспектировал работу центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края, специалисты которого первично выявляют вирус COVID-19 у жителей.




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