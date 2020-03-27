Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43037

27 марта 2020, 17:49



Работа некоторых муниципальных учреждений приостановлена до особого распоряжения.

Кроме того, руководители учреждений должны проследить за ограничением доступа посетителей. Массовые городские мероприятия также приостановлены – пока на неопределенный срок. Напомним, данные меры связаны со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в мире и в России, а также с регистрацией случаев заражения в городе Красноярске и направлены на предупреждение дальнейшего распространения заболевания. Тем временем, иным предприятиям с массовым посещением людей прекратить приём рекомендовано. Будут ли частные организации продолжать работу, на данный момент зависит от руководства.

Просмотров:38 В списке учреждения культуры, физкультуры и спорта, имеющие в составе музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, бассейны, фитнес-залы, фитнес-центры и т.д. Об этом гласит Постановление главного санитарного врача по г. Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району «О введении ограничительных мероприятий» от 26.03.2020 № 3.Кроме того, руководители учреждений должны проследить за ограничением доступа посетителей. Массовые городские мероприятия также приостановлены – пока на неопределенный срок.Напомним, данные меры связаны со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в мире и в России, а также с регистрацией случаев заражения в городе Красноярске и направлены на предупреждение дальнейшего распространения заболевания.Тем временем, иным предприятиям с массовым посещением людей прекратить приём рекомендовано. Будут ли частные организации продолжать работу, на данный момент зависит от руководства.