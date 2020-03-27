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27 марта 2020, 17:51



Введена единая методика прохождения испытаний на государственной гражданской службе.

Испытание устанавливается в целях проверки соответствия государственного гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы, в том числе подтверждения способности применить при исполнении должностных обязанностей имеющиеся у него знания и умения, а также в целях оценки его профессиональных и личностных качеств. Условие об испытании предусматривается в служебном контракте при его заключении. «Исчисление срока испытания начинается с даты назначения на должность гражданской службы. В срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. В период испытания в отношении гражданского служащего может осуществляться наставничество», - пояснил норильский транспортный прокурор. Непосредственный руководитель либо по его поручению заместитель руководителя не позднее чем за 14 рабочих дней до окончания установленного срока испытания готовит отзыв о результатах испытания и не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания установленного срока испытания передает его в кадровую службу. В отзыве о результатах испытания дается оценка соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы и делается вывод о результате испытания. При неудовлетворительном результате испытания в отзыве о результатах испытания указываются причины, послужившие основанием для признания гражданского служащего не выдержавшим испытание. Не позднее следующего рабочего дня после составления отзыва о результатах испытания непосредственный руководитель должен ознакомить гражданского служащего с этим отзывом под роспись и вручить ему копию указанного отзыва. При наличии у гражданского служащего возражений по содержанию отзыва о результатах испытания гражданский служащий вправе направить представителю нанимателя заявление о своем несогласии с отзывом о результатах испытания или пояснительную записку на отзыв о результатах испытания не позднее чем через 2 рабочих дня после ознакомления с ним. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя имеет право до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме под роспись не позднее чем за 3 дня до истечения срока испытания с указанием причин, послуживших основанием для признания гражданского служащего не выдержавшим испытание. Гражданский служащий вправе расторгнуть служебный контракт по собственному желанию до истечения срока испытания, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за 3 дня до истечения срока испытания.

Просмотров:33 Испытание устанавливается в целях проверки соответствия государственного гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы, в том числе подтверждения способности применить при исполнении должностных обязанностей имеющиеся у него знания и умения, а также в целях оценки его профессиональных и личностных качеств. Условие об испытании предусматривается в служебном контракте при его заключении.«Исчисление срока испытания начинается с даты назначения на должность гражданской службы. В срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности. В период испытания в отношении гражданского служащего может осуществляться наставничество», - пояснил норильский транспортный прокурор.Непосредственный руководитель либо по его поручению заместитель руководителя не позднее чем за 14 рабочих дней до окончания установленного срока испытания готовит отзыв о результатах испытания и не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания установленного срока испытания передает его в кадровую службу. В отзыве о результатах испытания дается оценка соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы и делается вывод о результате испытания.При неудовлетворительном результате испытания в отзыве о результатах испытания указываются причины, послужившие основанием для признания гражданского служащего не выдержавшим испытание.Не позднее следующего рабочего дня после составления отзыва о результатах испытания непосредственный руководитель должен ознакомить гражданского служащего с этим отзывом под роспись и вручить ему копию указанного отзыва.При наличии у гражданского служащего возражений по содержанию отзыва о результатах испытания гражданский служащий вправе направить представителю нанимателя заявление о своем несогласии с отзывом о результатах испытания или пояснительную записку на отзыв о результатах испытания не позднее чем через 2 рабочих дня после ознакомления с ним.При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя имеет право до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме под роспись не позднее чем за 3 дня до истечения срока испытания с указанием причин, послуживших основанием для признания гражданского служащего не выдержавшим испытание.Гражданский служащий вправе расторгнуть служебный контракт по собственному желанию до истечения срока испытания, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за 3 дня до истечения срока испытания.