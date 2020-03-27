Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43039

27 марта 2020, 18:00



Управление соцзащиты населения принимает по предварительной записи.

График работы клиентской службы с 6 апреля 2020 года: - район Центральный, ул. Советская, 14, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, пятница – с 10.00 до 17.00; - район Талнах, ул. Полярная, 7, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00; - район Кайеркан, ул. Шахтерская, 9, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00. Данные меры носят временный характер.

Просмотров:184 В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с 6 апреля 2020 года приём граждан в клиентской службе территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу Норильску осуществляется только по предварительной записи через сайт министерства социальной политики Красноярского края (https://szn24.ru) или по телефонам: 46-14-41, 46-19-82.График работы клиентской службы с 6 апреля 2020 года:- район Центральный, ул. Советская, 14, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, пятница – с 10.00 до 17.00;- район Талнах, ул. Полярная, 7, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00;- район Кайеркан, ул. Шахтерская, 9, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 17.00.Данные меры носят временный характер.