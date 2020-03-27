Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43040

27 марта 2020, 18:17



На Таймыре обсудили готовность к предстоящему ледоходу.

На сегодняшний день толщина льда на Енисее у села Караул составляет 74 см, что на 43 см меньше среднемноголетнего значения; на участке город Дудинка – село Верещагино – 64–100 см, что на 10–17 см меньше среднемноголетних значений. По состоянию на 25 марта 2020 года кромка льда на реке находится в 18 км выше г. Енисейска на расстоянии 1601 км от города Дудинка, в аналогичный период прошлого года кромка льда находилась на 31 км выше по реке Енисей. Начало ледохода в этом году ожидается с 29 мая по 2 июня. С целью обследования возможных мест образования заторов, в мае планируется проведение ледовых разведок с применением специализированной техники управления по делам ГО и ЧС и вертолетом «Норильск Авиа». Для ликвидации заторов управлением по делам ГО и ЧС будут привлечены пять взрывников из числа спасателей аварийно-спасательной службы. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:188 В столице Таймыра под председательством главы муниципального района Евгения Вершинина прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Участники встречи рассмотрели вопрос о предварительном прогнозе ледохода на реке Енисей по территории муниципального района в 2020 году.На сегодняшний день толщина льда на Енисее у села Караул составляет 74 см, что на 43 см меньше среднемноголетнего значения; на участке город Дудинка – село Верещагино – 64–100 см, что на 10–17 см меньше среднемноголетних значений.По состоянию на 25 марта 2020 года кромка льда на реке находится в 18 км выше г. Енисейска на расстоянии 1601 км от города Дудинка, в аналогичный период прошлого года кромка льда находилась на 31 км выше по реке Енисей. Начало ледохода в этом году ожидается с 29 мая по 2 июня.С целью обследования возможных мест образования заторов, в мае планируется проведение ледовых разведок с применением специализированной техники управления по делам ГО и ЧС и вертолетом «Норильск Авиа». Для ликвидации заторов управлением по делам ГО и ЧС будут привлечены пять взрывников из числа спасателей аварийно-спасательной службы.Фото Дениса Кожевникова