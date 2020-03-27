Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43041

27 марта 2020, 18:38



Блокпост. На въезде в Дудинку будут созданы круглосуточные посты с целью недопущения коронавируса.

Начальник управления ГО и ЧС администрации Таймыра Андрей Шопин сообщил, что уже определены места, в которых будут развернуты модули постов, продумана организация рабочих мест постовых. Круглосуточные посты начнут свою работу 28 марта и будут функционировать до снятия ограничений. Всем въезжающим в Дудинку будет бесконтактным способом измеряться температура тела. Если у гостей города выявится повышенная температура или другие симптомы, указывающие на больное состояние, их направят обратно. Информация о них будет доведена до сотрудников учреждения здравоохранения по месту жительства. Что касается таймырцев, то они будут направлены на медицинское обследование. Рассматривается возможность большого наплыва рыбаков из Норильска в связи с предстоящей нерабочей неделей, обозначили предполагаемые места рыбалки и определили сроки пика рыбной ловли на удочку. Евгений Вершинин отметил: «Запрещать рыбную ловлю у нас нет оснований, но перемещения норильчан внутри города должны быть ограничены. Необходимо просить их, по возможности, не заходить в город». Для профилактики глава поручил сотрудникам Дудинского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю совместно со спасателями раздавать приезжим рыбакам памятки про коронавирусную инфекцию. Отметим, что при выезде из заполярной столицы на постах у рыбаков будут проверяться размер и количество выловленной рыбы в соответствии с ограничениями федерального закона о любительском рыболовстве.

Просмотров:552 На постах будут работать сотрудники ГИБДД и спасатели управления ГО и ЧС администрации Таймыра. Также планируется привлечь сотрудников Росгвардии и 31-го отряда Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю.Начальник управления ГО и ЧС администрации Таймыра Андрей Шопин сообщил, что уже определены места, в которых будут развернуты модули постов, продумана организация рабочих мест постовых.Круглосуточные посты начнут свою работу 28 марта и будут функционировать до снятия ограничений. Всем въезжающим в Дудинку будет бесконтактным способом измеряться температура тела. Если у гостей города выявится повышенная температура или другие симптомы, указывающие на больное состояние, их направят обратно. Информация о них будет доведена до сотрудников учреждения здравоохранения по месту жительства. Что касается таймырцев, то они будут направлены на медицинское обследование.Рассматривается возможность большого наплыва рыбаков из Норильска в связи с предстоящей нерабочей неделей, обозначили предполагаемые места рыбалки и определили сроки пика рыбной ловли на удочку.Евгений Вершинин отметил: «Запрещать рыбную ловлю у нас нет оснований, но перемещения норильчан внутри города должны быть ограничены. Необходимо просить их, по возможности, не заходить в город». Для профилактики глава поручил сотрудникам Дудинского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю совместно со спасателями раздавать приезжим рыбакам памятки про коронавирусную инфекцию.Отметим, что при выезде из заполярной столицы на постах у рыбаков будут проверяться размер и количество выловленной рыбы в соответствии с ограничениями федерального закона о любительском рыболовстве.