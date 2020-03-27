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27 марта 2020, 18:38

Блокпост. На въезде в Дудинку будут созданы круглосуточные посты с целью недопущения коронавируса.


На постах будут работать сотрудники ГИБДД и спасатели управления ГО и ЧС администрации Таймыра. Также планируется привлечь сотрудников Росгвардии и 31-го отряда Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю.
Начальник управления ГО и ЧС администрации Таймыра Андрей Шопин сообщил, что уже определены места, в которых будут развернуты модули постов, продумана организация рабочих мест постовых.
Круглосуточные посты начнут свою работу 28 марта и будут функционировать до снятия ограничений. Всем въезжающим в Дудинку будет бесконтактным способом измеряться температура тела. Если у гостей города выявится повышенная температура или другие симптомы, указывающие на больное состояние, их направят обратно. Информация о них будет доведена до сотрудников учреждения здравоохранения по месту жительства. Что касается таймырцев, то они будут направлены на медицинское обследование.
Рассматривается возможность большого наплыва рыбаков из Норильска в связи с предстоящей нерабочей неделей, обозначили предполагаемые места рыбалки и определили сроки пика рыбной ловли на удочку.
Евгений Вершинин отметил: «Запрещать рыбную ловлю у нас нет оснований, но перемещения норильчан внутри города должны быть ограничены. Необходимо просить их, по возможности, не заходить в город». Для профилактики глава поручил сотрудникам Дудинского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю совместно со спасателями раздавать приезжим рыбакам памятки про коронавирусную инфекцию.
Отметим, что при выезде из заполярной столицы на постах у рыбаков будут проверяться размер и количество выловленной рыбы в соответствии с ограничениями федерального закона о любительском рыболовстве.

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    Список новостей

 27 марта 2020 
18:50   С 30 марта по 3 апреля 2020 года приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Красноярского края. 18:38   Блокпост. На въезде в Дудинку будут созданы круглосуточные посты с целью недопущения коронавируса.
18:17   На Таймыре обсудили готовность к предстоящему ледоходу. 18:00   Управление соцзащиты населения принимает по предварительной записи.
17:51   Введена единая методика прохождения испытаний на государственной гражданской службе. 17:49   Работа некоторых муниципальных учреждений приостановлена до особого распоряжения.
17:28   NordStar будет возвращать деньги за билеты дистанционно. 16:34   МФК «Норильский никель» ушёл на карантин.
14:51   В детских садах начинаются длинные выходные. 6 апреля они продолжат работать в режиме усиленной дезинфекции. 14:42   Агентство развития Норильска открыло горячую линию для предпринимателей.
14:19   Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года является ложной. 14:00   Норильчанин поблагодарил росгвардейцев за оказанную ему помощь.
13:48   Школы и детские сады не будут работать в выходную неделю. 13:31   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.
12:46   Школьники продолжат учиться дома. 11:21   Кафе и рестораны закрываются до 5 апреля. Санатории и детские лагеря - до лета.
10:52   Ограничен въезд иностранцев в Норильск.

 26 марта 2020 
20:09   Обращение главы Норильска Рината Ахметчина к горожанам в связи с пандемией коронавируса. 17:20   «Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно.
17:19   В Красноярске подтвердились ещё три случая коронавирусной инфекции COVID-2019. 17:06   Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно.
17:00   Молодые доктора, приехав трудиться на Север, теперь будут получать дополнительные выплаты. 16:55   Норильчанке грозит пят лет тюрьмы за махинацию с йоркширским терьером.
16:06   Следственный комитет создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе. 15:34   В качестве минимальной базы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.
14:54   В аэропортах будут брать анализ у прилетающих из стран с коронавирусом. 14:31   Максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза.
14:31   «Норникель» закупил медоборудование и лекарства для больниц Норильска и Дудинки на 84 млн рублей. 14:30   Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами.
14:30   Молодёжь края приглашают принять участие в экологическом конкурсе. 13:41   Сбербанк вводит комиссию за все переводы между своими клиентами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц.
13:35   Новым прокурором Красноярского края стал Роман Тютюник. 13:28   Кремль опубликовал перечень, на кого указ о нерабочей неделе не будет распространяться.
11:59   Продлен срок приёма заявок на конкурс Фонда президентских грантов. 11:44   Подведены итоги городского конкурса «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».
11:01   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро. 10:24   «Норникель» рассказал о предпринимаемых мерах для противодействия распространению коронавируса COVID-19.

 25 марта 2020 
21:05   Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. 19:42   Норильск получит 3 тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Оперативные меры по снижению рисков распространения коронавируса обсудили на селекторном совещании.
17:43   Путин - о пандемии. Прямая онлайн-трансляция обращения президента страны Владимира Путина к россиянам состоится сегодня в 19.00 по норильскому времени. 17:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.
17:00   Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы». 16:54   В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.
16:53   В Красноярском крае начали производить бытовые многоразовые маски для индивидуального использования. 16:32   КДЦ им. В. Высоцкого в период карантина активно общается со своими зрителями в режиме онлайн.
16:32   Циклон, который ожидается в Норильске сегодня ночью, будет непродолжительным. 15:39   МФЦ принимает только по предварительной записи.
15:22   Ещё у 4 жителей Красноярского края подтвердили коронавирус. В Норильске случаев заражения COVID-19 не зафиксировано. 15:04   ГЦК запускает в Instagram экспресс-викторину «Мозгатака».
13:10   Аквапарк, фитнес-клуб, игровая зона, кафе и рестораны в «Арене» закрылись на карантин.




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