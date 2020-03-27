Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43042

27 марта 2020, 18:50



С 30 марта по 3 апреля 2020 года приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Красноярского края.

Заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через интернет-сервис, обслуживаться не будут. Налоговики уточняют, что большинство вопросов можно решить, воспользовавшись личными кабинетами налогоплательщиков или интерактивными сервисами на сайте ФНС России (www.nalog.ru). В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно также узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом. Войти в личный кабинет также можно, используя учетную запись Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:180 После 3 апреля прием и обслуживание налогоплательщиков в инспекции будут производиться исключительно по предварительной записи посредством сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».Заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекцию через интернет-сервис, обслуживаться не будут.Налоговики уточняют, что большинство вопросов можно решить, воспользовавшись личными кабинетами налогоплательщиков или интерактивными сервисами на сайте ФНС России (www.nalog.ru).В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно также узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом. Войти в личный кабинет также можно, используя учетную запись Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота.Фото Дениса Кожевникова