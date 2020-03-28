Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43043

28 марта 2020, 14:29



На 9-дневный карантин закрылись парикмахерские и магазины товаров не первой необходимости.

С перечнем всех организаций, которых касается указ губернатора, можно ознакомиться на сайте zakon.krskstate.ru.

Просмотров:340 По Указу губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа всех магазинов, кроме тех, в которых торгуют продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости, а также организаций общественного питания, салонов красоты и фитнес-центров, развлекательных центров для детей и детских садов.С перечнем всех организаций, которых касается указ губернатора, можно ознакомиться на сайте zakon.krskstate.ru.