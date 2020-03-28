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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:29 На 9-дневный карантин закрылись парикмахерские и магазины товаров не первой необходимости.
18:50 С 30 марта по 3 апреля 2020 года приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Красноярского края.
18:38 Блокпост. На въезде в Дудинку будут созданы круглосуточные посты с целью недопущения коронавируса.
18:17 На Таймыре обсудили готовность к предстоящему ледоходу.
18:00 Управление соцзащиты населения принимает по предварительной записи.
17:51 Введена единая методика прохождения испытаний на государственной гражданской службе.
17:49 Работа некоторых муниципальных учреждений приостановлена до особого распоряжения.
17:28 NordStar будет возвращать деньги за билеты дистанционно.
16:34 МФК «Норильский никель» ушёл на карантин.
14:51 В детских садах начинаются длинные выходные. 6 апреля они продолжат работать в режиме усиленной дезинфекции.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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