Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43044

29 марта 2020, 10:54



Авиакомпания NordStar информирует о временном изменении расписания полетов из Норильска.

«В контексте реализации Постановления Правительства Красноярского края №152-П от 16.03.2020 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции» и Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», а также с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции на территории Норильского промышленного района принято решение о временном вынужденном сокращении программы полетов авиакомпании NordStar из аэропорта Норильск, что позволит обеспечить усиленные профилактические меры по обеспечению безопасности пассажиров в аэропортах вылета и прилета. Начиная с 29 марта авиакомпания NordStar будет выполнять ежедневные рейсы по маршрутам Москва – Норильск – Москва и Красноярск – Норильск – Красноярск. Время вылета и прилета скорректировано (время местное). Обращаем внимание, что некоторые рейсы авиакомпании NordStar из Москвы в Норильск и из Норильска в Москву были объединены в рамках одной даты вылета. Пассажиры рейсов будут проинформированы о новом времени вылета СМС-оповещениями. В аэропортах Москвы и Красноярска будут организованы дополнительные профилактические меры: прохождение регистрации и ожидание вылета рейса в отдельной зоне, обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства) в количестве, необходимом на время пребывания в аэропорту и в полете. По прилету в Норильск после прохождения паспортного контроля будет организован централизованный трансфер пассажиров до городов Дудинка, Норильск, а также районов Кайеркан и Талнах для исключения контактов пассажиров с другими гражданами, находящимися в здании аэровокзала. По прибытию домой всем прибывающим пассажирам рекомендовано самоизолироваться на срок не менее 14 дней даже в случае нахождения в течение последнего времени на территории РФ. Выполнение рейсов авиакомпании NordStar из Норильска в Абакан, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самару, Сочи, Уфу и в обратном направлении временно приостановлено. Решение о дате возобновлении авиасообщения с данными городами будет приниматься исходя из развития эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации. Пассажирам рейсов по данным маршрутам, следующим в Норильск, будет обеспечена перевозка до Москвы или Красноярска за счет авиакомпании NordStar и дальнейший перелет в Норильск. С пассажирами данных рейсов будут связываться операторы контактного центра авиакомпании NordStar для подбора оптимальных вариантов перелетов. Пассажирам, следующим из Норильска по данным маршрутам, будет предложено воспользоваться одним из следующих вариантов: - Изменение даты вылета без удержания сборов независимо от даты приобретения билета – необходимо направить обращение через форму Обратной связи на сайте авиакомпании; - Изменение маршрута на Норильск – Москва или Норильск – Красноярск по выбору пассажира – необходимо направить обращение через форму Обратной связи на сайте авиакомпании или связаться с контактным центром авиакомпании по номеру 8-800-700-8-007; - Оформление вынужденного возврата авиабилета независимо от даты приобретения авиабилета – необходимо воспользоваться формой Заявления на возврат билета на сайте авиакомпании.»

Просмотров:2546 Информация опубликована на сайте авиакомпании nordstar.ru:«В контексте реализации Постановления Правительства Красноярского края №152-П от 16.03.2020 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции» и Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», а также с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции на территории Норильского промышленного района принято решение о временном вынужденном сокращении программы полетов авиакомпании NordStar из аэропорта Норильск, что позволит обеспечить усиленные профилактические меры по обеспечению безопасности пассажиров в аэропортах вылета и прилета.Начиная с 29 марта авиакомпания NordStar будет выполнять ежедневные рейсы по маршрутам Москва – Норильск – Москва и Красноярск – Норильск – Красноярск. Время вылета и прилета скорректировано (время местное).Обращаем внимание, что некоторые рейсы авиакомпании NordStar из Москвы в Норильск и из Норильска в Москву были объединены в рамках одной даты вылета. Пассажиры рейсов будут проинформированы о новом времени вылета СМС-оповещениями.В аэропортах Москвы и Красноярска будут организованы дополнительные профилактические меры: прохождение регистрации и ожидание вылета рейса в отдельной зоне, обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства) в количестве, необходимом на время пребывания в аэропорту и в полете.По прилету в Норильск после прохождения паспортного контроля будет организован централизованный трансфер пассажиров до городов Дудинка, Норильск, а также районов Кайеркан и Талнах для исключения контактов пассажиров с другими гражданами, находящимися в здании аэровокзала. По прибытию домой всем прибывающим пассажирам рекомендовано самоизолироваться на срок не менее 14 дней даже в случае нахождения в течение последнего времени на территории РФ.Выполнение рейсов авиакомпании NordStar из Норильска в Абакан, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самару, Сочи, Уфу и в обратном направлении временно приостановлено. Решение о дате возобновлении авиасообщения с данными городами будет приниматься исходя из развития эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации.Пассажирам рейсов по данным маршрутам, следующим в Норильск, будет обеспечена перевозка до Москвы или Красноярска за счет авиакомпании NordStar и дальнейший перелет в Норильск. С пассажирами данных рейсов будут связываться операторы контактного центра авиакомпании NordStar для подбора оптимальных вариантов перелетов.Пассажирам, следующим из Норильска по данным маршрутам, будет предложено воспользоваться одним из следующих вариантов:- Изменение даты вылета без удержания сборов независимо от даты приобретения билета – необходимо направить обращение через форму Обратной связи на сайте авиакомпании;- Изменение маршрута на Норильск – Москва или Норильск – Красноярск по выбору пассажира – необходимо направить обращение через форму Обратной связи на сайте авиакомпании или связаться с контактным центром авиакомпании по номеру 8-800-700-8-007;- Оформление вынужденного возврата авиабилета независимо от даты приобретения авиабилета – необходимо воспользоваться формой Заявления на возврат билета на сайте авиакомпании.»