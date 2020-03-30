Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43046

30 марта 2020, 11:14



В «Норникеле» прошли кадровые и структурные изменения.

Должность старшего вице-президента — руководителя блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью займёт Алексей Башкиров, член совета директоров «Норникеля» и председатель комитета по бюджету. В зоне ответственности Алексея Башкирова будет находиться сбытовой комплекс группы и маркетинг, а также взаимоотношения «Норникеля» с инвесторами и общественностью. Кроме того, ему будут подчиняться два вновь созданных подразделения — департамент инновационного развития и департамент слияний и поглощений. Елена Савицкая, занимающая должность вице-президента — руководителя аппарата «Норникеля», теперь также будет курировать социальную политику компании, разработку и реализацию HR-стратегии и корпоративной политики по компенсациям и льготам, найму, системе обучения и развития персонала, системе мотивации, оценки результативности работы. Кроме того, в её ведении будет программа «Норникеля» по развитию корпоративной медицины. Как сообщается на сайте «Норникеля», старшие вице-президенты Сергей Батехин и Лариса Зелькова покидают компанию. Сергей Батехин переходит в холдинговую компанию «Интеррос» для развития цифровых проектов, Лариса Зелькова сосредоточится на проектах в области благотворительности. Владислав Гасумянов оставит пост старшего вице-президента по развитию государственно-частного партнёрства, но при этом останется членом правления «Норникеля». Фото из открытых источников

Просмотров:673 Сергей Дубовицкий назначен на позицию старшего вице-президента — руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения. В новой должности помимо вопросов стратегии и стратегических инвестиционных проектов, за которые он отвечал ранее, Сергей Дубовицкий также будет курировать логистику «Норникеля» и материально-техническое обеспечение.Должность старшего вице-президента — руководителя блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью займёт Алексей Башкиров, член совета директоров «Норникеля» и председатель комитета по бюджету. В зоне ответственности Алексея Башкирова будет находиться сбытовой комплекс группы и маркетинг, а также взаимоотношения «Норникеля» с инвесторами и общественностью. Кроме того, ему будут подчиняться два вновь созданных подразделения — департамент инновационного развития и департамент слияний и поглощений.Елена Савицкая, занимающая должность вице-президента — руководителя аппарата «Норникеля», теперь также будет курировать социальную политику компании, разработку и реализацию HR-стратегии и корпоративной политики по компенсациям и льготам, найму, системе обучения и развития персонала, системе мотивации, оценки результативности работы. Кроме того, в её ведении будет программа «Норникеля» по развитию корпоративной медицины.Как сообщается на сайте «Норникеля», старшие вице-президенты Сергей Батехин и Лариса Зелькова покидают компанию. Сергей Батехин переходит в холдинговую компанию «Интеррос» для развития цифровых проектов, Лариса Зелькова сосредоточится на проектах в области благотворительности.Владислав Гасумянов оставит пост старшего вице-президента по развитию государственно-частного партнёрства, но при этом останется членом правления «Норникеля».Фото из открытых источников