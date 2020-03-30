Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43047

30 марта 2020, 11:44



Норильская автономия казахов получит финансовую поддержку муниципалитета на реализацию проекта «Будем знакомы – будем дружны!».

В этот раз участвовали: ногайская национально-культурная автономия, автономия казахов «Ынтымак» (Содружество) и культурно-патриотическая общественная организация «Славянское общество лада, народности, целостности, единства». Победителем конкурса стал проект «Будем знакомы – будем дружны!» автономии казахов «Ынтымак» (Содружество). Проект направлен на создание условий для преодоления социально-культурных барьеров, предрассудков и противоречий, налаживания межнационального общения народов, живущих в Норильске; формирование культуры межнациональных отношений у молодежи; воспитание толерантности, достижение гражданского согласия, развитие межнациональных контактов. В партнерстве с образовательными учреждениями Талнаха в рамках месячника толерантности пройдут выставка предметов быта, мастер-классы народно-прикладного искусства, дегустация блюд национальной казахской кухни, концертно-игровая программа для школьников. Фото Ирины Яринской

Просмотров:185 Управление административной практики администрации города подвело итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений Норильска.В этот раз участвовали: ногайская национально-культурная автономия, автономия казахов «Ынтымак» (Содружество) и культурно-патриотическая общественная организация «Славянское общество лада, народности, целостности, единства».Победителем конкурса стал проект «Будем знакомы – будем дружны!» автономии казахов «Ынтымак» (Содружество).Проект направлен на создание условий для преодоления социально-культурных барьеров, предрассудков и противоречий, налаживания межнационального общения народов, живущих в Норильске; формирование культуры межнациональных отношений у молодежи; воспитание толерантности, достижение гражданского согласия, развитие межнациональных контактов.В партнерстве с образовательными учреждениями Талнаха в рамках месячника толерантности пройдут выставка предметов быта, мастер-классы народно-прикладного искусства, дегустация блюд национальной казахской кухни, концертно-игровая программа для школьников.Фото Ирины Яринской