Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43048

30 марта 2020, 12:28



Встречать прилетающих не надо! Аэропорт «Норильск» вводит особый режим работы для профилактики распространения вируса.

В частности, после прохождения паспортного контроля и получения багажа пассажирам будет предоставлен бесплатный трансфер до Кайеркана, Норильска, Талнаха и Дудинки. ⠀ Прилетающим необходимо быть готовыми к незначительному ожиданию; предупредить встречающих о том, что в аэропорт ехать не нужно. Прибывающие пассажиры будут полностью изолированы от общих залов аэропорта, а погрузка в автобусы будет происходить со стороны перрона аэропорта. ⠀ Помимо этого всех прибывающих пассажиров просят, вне зависимости от пункта отправления и цели путешествия - будь то отпуск или командировка, пройти самоизоляцию на срок не менее 14 дней, согласовав свои действия с работодателем.⠀ Фото Владимира Макушкина

Просмотров:336 В связи с мерами, предпринимаемыми для предупреждения распространения вируса COVID-19 на территории Норильска и Дудинки, аэропорт «Норильск» переходит на режим работы, который позволит исключить контакты прилетающих пассажиров с людьми, находящимися в аэропорту. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.В частности, после прохождения паспортного контроля и получения багажа пассажирам будет предоставлен бесплатный трансфер до Кайеркана, Норильска, Талнаха и Дудинки.Прилетающим необходимо быть готовыми к незначительному ожиданию; предупредить встречающих о том, что в аэропорт ехать не нужно. Прибывающие пассажиры будут полностью изолированы от общих залов аэропорта, а погрузка в автобусы будет происходить со стороны перрона аэропорта.Помимо этого всех прибывающих пассажиров просят, вне зависимости от пункта отправления и цели путешествия - будь то отпуск или командировка, пройти самоизоляцию на срок не менее 14 дней, согласовав свои действия с работодателем.⠀Фото Владимира Макушкина