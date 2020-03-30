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30 марта 2020, 12:32



Минтруд упростит процедуру получения средств реабилитации для инвалидов.

Если раньше протезы и другие средства реабилитации можно было получать только по месту жительства, то после принятия поправок, предлагаемых ведомством, получить помощь можно будет и по месту временной регистрации. «Сейчас граждане могут получить технические средства реабилитации только по месту жительства. Но есть люди с инвалидностью, переехавшие в другие города, которые пользуются съёмным жильём или проходят длительное лечение. У них нет постоянной регистрации. Наша позиция - такие граждане всё равно должны получать ТСР. Предлагаем выдавать ТСР по месту пребывания», - сказал Антон Котяков. Министр подчеркнул, что цель ведомства - обеспечить людей с инвалидностью протезами и другими техническими средствами реабилитации вне зависимости от факта регистрации. Соответствующие изменения в нормативно-правовую базу готовятся в Министерстве труда и социальной защиты РФ с учётом позиции общественных организаций, защищающих права инвалидов. В ближайшее время они будут направлены на согласование в другие профильные ведомства. Фото из открытых источников

Просмотров:151 О грядущих изменениях заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщается на официальном сайте Федерального бюро медико-социальной экспертизы.Если раньше протезы и другие средства реабилитации можно было получать только по месту жительства, то после принятия поправок, предлагаемых ведомством, получить помощь можно будет и по месту временной регистрации.«Сейчас граждане могут получить технические средства реабилитации только по месту жительства. Но есть люди с инвалидностью, переехавшие в другие города, которые пользуются съёмным жильём или проходят длительное лечение. У них нет постоянной регистрации. Наша позиция - такие граждане всё равно должны получать ТСР. Предлагаем выдавать ТСР по месту пребывания», - сказал Антон Котяков.Министр подчеркнул, что цель ведомства - обеспечить людей с инвалидностью протезами и другими техническими средствами реабилитации вне зависимости от факта регистрации. Соответствующие изменения в нормативно-правовую базу готовятся в Министерстве труда и социальной защиты РФ с учётом позиции общественных организаций, защищающих права инвалидов. В ближайшее время они будут направлены на согласование в другие профильные ведомства.Фото из открытых источников