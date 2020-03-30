Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43050

30 марта 2020, 12:46



В Красноярске прошёл смотр готовности техники и личного состава спасателей к прохождению предстоящего паводка.

Готовность оценили представители правительства Красноярского края и краевого управления МЧС России. Специалисты краевого учреждения «Спасатель» будут дежурить на гидроизмерительных постах, доставлять питьевую воду и продовольствие в подтопленные районы, обеспечивать функционирование переправы и проводить эвакуацию населения в случае необходимости. Для решения этих задач у каждого подразделения подготовлены техника, оборудование, плавательные средства, средства связи, наборы для оказания первой медицинской помощи. Для защиты личного состава от коронавирусной инфекции каждому спасателю выданы средства индивидуальной защиты – респираторы и маски, антисептические средства. Для оценки паводковой ситуации, принятия превентивных мер в ближайшее время первая оперативная группа выезжает в южные районы края, в апреле группы отправятся в западные, восточные и северные районы. Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил, что в этом году начало половодья ожидается на 10-20 дней раньше нормы. Для проведения необходимых противопаводковых мероприятий количество спасателей увеличено до 19 тысяч человек, задействованных в период весеннего половодья на территории края. Кроме того, будет задействовано более 4 тысяч единиц техники. В случае неблагоприятной паводковой обстановки будут проводиться ледокольные работы. В Зеленогорске в готовности находится буксир-ледокол «Иван Поддубный», а на Таймыре – ледокол «Вайгач». Во всех районах края проводятся работы по чернению и пилению льда. Для эвакуации населения из зоны подтопления подготовлены пункты временного размещения и резерв материальных ресурсов. В случае возникновения угрозы подтопления в паводковый период органы местного самоуправления обязаны организовать экстренное оповещение и эвакуацию населения и материальных ценностей. «Правительством края и органами местного самоуправления проводятся все необходимые меры по безаварийному пропуску паводковых вод. Теперь главное – осуществлять постоянный контроль за обстановкой на реках края, чтобы обеспечить безопасность населения», – подчеркнул Анатолий Цыкалов. Фото с официального краевого портала

Просмотров:133 В Красноярске проверили готовность личного состава краевого учреждения «Спасатель», а также техники, оборудования и плавсредств к безаварийному пропуску паводковых вод, сообщается на официальном портале Красноярского края.Готовность оценили представители правительства Красноярского края и краевого управления МЧС России.Специалисты краевого учреждения «Спасатель» будут дежурить на гидроизмерительных постах, доставлять питьевую воду и продовольствие в подтопленные районы, обеспечивать функционирование переправы и проводить эвакуацию населения в случае необходимости. Для решения этих задач у каждого подразделения подготовлены техника, оборудование, плавательные средства, средства связи, наборы для оказания первой медицинской помощи.Для защиты личного состава от коронавирусной инфекции каждому спасателю выданы средства индивидуальной защиты – респираторы и маски, антисептические средства.Для оценки паводковой ситуации, принятия превентивных мер в ближайшее время первая оперативная группа выезжает в южные районы края, в апреле группы отправятся в западные, восточные и северные районы.Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил, что в этом году начало половодья ожидается на 10-20 дней раньше нормы. Для проведения необходимых противопаводковых мероприятий количество спасателей увеличено до 19 тысяч человек, задействованных в период весеннего половодья на территории края. Кроме того, будет задействовано более 4 тысяч единиц техники.В случае неблагоприятной паводковой обстановки будут проводиться ледокольные работы. В Зеленогорске в готовности находится буксир-ледокол «Иван Поддубный», а на Таймыре – ледокол «Вайгач». Во всех районах края проводятся работы по чернению и пилению льда.Для эвакуации населения из зоны подтопления подготовлены пункты временного размещения и резерв материальных ресурсов. В случае возникновения угрозы подтопления в паводковый период органы местного самоуправления обязаны организовать экстренное оповещение и эвакуацию населения и материальных ценностей.«Правительством края и органами местного самоуправления проводятся все необходимые меры по безаварийному пропуску паводковых вод. Теперь главное – осуществлять постоянный контроль за обстановкой на реках края, чтобы обеспечить безопасность населения», – подчеркнул Анатолий Цыкалов.Фото с официального краевого портала