Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43051

30 марта 2020, 12:55



В Норильске заработал Ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции.

Кроме того, можно присылать сообщения на электронную почту center@norilsk-city.ru. Часы работы центра: ежедневно с 9.00 до 18.00.

Просмотров:215 Теперь задать вопросы, связанные с коронавирусом, можно по телефону 8 (3919) 43-71-57, сообщается на сайте города. Специалисты смогут проконсультировать граждан по теме предупреждения распространения заболевания на территории города.Кроме того, можно присылать сообщения на электронную почту center@norilsk-city.ru.Часы работы центра: ежедневно с 9.00 до 18.00.