Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43052

30 марта 2020, 12:58



Гастроли Красноярского театра кукол в Норильске перенесены на осень.

Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Спектакль «Щелкунчик» состоится на сцене Городского центра культуры 4 октября в 11.00, 13.00 и 15.00. Все билеты, купленные ранее на 18 апреля, действительны. Но по желанию их можно сдать по месту приобретения и получить полную стоимость.

Просмотров:163 Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.Спектакль «Щелкунчик» состоится на сцене Городского центра культуры 4 октября в 11.00, 13.00 и 15.00.Все билеты, купленные ранее на 18 апреля, действительны. Но по желанию их можно сдать по месту приобретения и получить полную стоимость.