Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43053

30 марта 2020, 14:31



Хлебом едины. Волонтёры «Комбината добра» ЗФ «Норникеля» помогают формировать продуктовые наборы для норильчан, находящихся на самоизоляции.

А с 30 марта по 5 апреля, когда количество заказов через интернет может возрасти в разы и у сотрудников магазина попросту не хватит рук для традиционной фасовки продуктов и сбора пакетов с заказами, было решено воспользоваться помощью активных и неравнодушных норильчан. И накануне всевозможные норильские WhatsApp-группы облетело объявление: «Для формирования продуктовых наборов очень нужна помощь волонтёров. Средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) «Подсолнух» обеспечит». К полудню понедельника откликнулись 15 помощников в Норильске и пять - в Талнахе. И звонки от желающих сделать доброе дело продолжают поступать. Схема работы проста: заказ поступает оператору, он распечатывает список и выносит в торговый зал. Волонтёр по листку собирает пакет и передаёт его на кассу. Оттуда его забирает курьер. Как нам стало известно, норильчане в основном заказывают хлеб, молоко, сыр, творог, колбасные изделия, овощи, фрукты и питьевую воду. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:149 С 25 марта торговая сеть «Подсолнух» организовала бесплатную доставку на дом продуктов и товаров первой необходимости для норильчан, которые вынуждены самоизолироваться.А с 30 марта по 5 апреля, когда количество заказов через интернет может возрасти в разы и у сотрудников магазина попросту не хватит рук для традиционной фасовки продуктов и сбора пакетов с заказами, было решено воспользоваться помощью активных и неравнодушных норильчан. И накануне всевозможные норильские WhatsApp-группы облетело объявление: «Для формирования продуктовых наборов очень нужна помощь волонтёров. Средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) «Подсолнух» обеспечит». К полудню понедельника откликнулись 15 помощников в Норильске и пять - в Талнахе. И звонки от желающих сделать доброе дело продолжают поступать.Схема работы проста: заказ поступает оператору, он распечатывает список и выносит в торговый зал. Волонтёр по листку собирает пакет и передаёт его на кассу. Оттуда его забирает курьер. Как нам стало известно, норильчане в основном заказывают хлеб, молоко, сыр, творог, колбасные изделия, овощи, фрукты и питьевую воду.Фото Владимира Макушкина