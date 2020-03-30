Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43054

30 марта 2020, 14:38



О вирусе - по громкой связи. Важную информацию о коронавирусной инфекции таймырцы будут узнавать из городских громкоговорителей.

С сегодняшнего дня в Дудинке три раза в день - в 8.30, 13.00 и 17.00 - посредством городских громкоговорителей будет транслироваться важная информация о коронавирусной инфекции. Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие. Согласно актуальным данным, на территории Таймыра случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Таймырцам напоминают, что при появлении симптомов простуды (повышение температуры свыше 37 градусов, кашель, насморк, боль в горле и других) убедительная просьба не посещать общественные учреждения. В обращении также говорится: «С целью недопущения распространения инфекции на территории Таймыра убедительно просим соблюдать правила личной безопасности: ограничить пребывание на улице и в местах массового скопления людей, соблюдать гигиену, пользоваться масками и перчатками». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:272 С сегодняшнего дня в Дудинке три раза в день - в 8.30, 13.00 и 17.00 - посредством городских громкоговорителей будет транслироваться важная информация о коронавирусной инфекции. Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие.Согласно актуальным данным, на территории Таймыра случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Таймырцам напоминают, что при появлении симптомов простуды (повышение температуры свыше 37 градусов, кашель, насморк, боль в горле и других) убедительная просьба не посещать общественные учреждения.В обращении также говорится: «С целью недопущения распространения инфекции на территории Таймыра убедительно просим соблюдать правила личной безопасности: ограничить пребывание на улице и в местах массового скопления людей, соблюдать гигиену, пользоваться масками и перчатками».Фото Дениса Кожевникова