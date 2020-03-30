Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43055

30 марта 2020, 14:53



Первый вебинар Академии креативных индустрий Агентства развития Норильска состоится завтра, 31 марта.

Спикером выступит Илья Валов, автор и продюсер региональных и межрегиональных проектов со стажем работы более десяти лет, директор по маркетингу крупной компании в сфере девелопмента, учредитель автономной некоммерческой организации «Арт-Фест». Он расскажет об опыте молодой, независимой и профессиональной группы из Ульяновска, которая создала на территории первый Межрегиональный фестиваль еды и музыки «Бульвар». Стартовый капитал проекта составил 0 рублей. Привлеченных партнерских инвестиций и субсидий – более 700 тысяч рублей. Фестиваль собрал свыше 12,5 тысячи гостей и получил высокие оценки на ведущих туристических и событийных премиях России в 2019 году. Если вам интересно узнать об особенностях организации крупных событий, разобраться в том, как работает механизм воплощения идеи в жизнь, присоединяйтесь к вебинару. Для этого зарегистрируйтесь на электронной площадке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1290801/. За час до старта лекции вам придет ссылка для участия. Академия креативных индустрий – это проект Агентства развития Норильска, в рамках которого в 2020 году планируется провести два образовательных курса. Обучение на первом стартует завтра и продлится до декабря. По итогам курса event-компетенций слушателям предстоит сдать экзамен и пройти собеседование. Выпускники, успешно прошедшие обучение, войдут, как ожидается, в состав проектных команд, которые смогут не только реализовывать уже существующие ежегодные события, но и запустить с нуля новый проект. О наборе группы на курс декоративного искусства и дизайна будет сообщено дополнительно.

Просмотров:109 Онлайн-лекция на курсе event-компетенций будет посвящена организации событий регионального масштаба с нуля. Начало в 19.00.Спикером выступит Илья Валов, автор и продюсер региональных и межрегиональных проектов со стажем работы более десяти лет, директор по маркетингу крупной компании в сфере девелопмента, учредитель автономной некоммерческой организации «Арт-Фест». Он расскажет об опыте молодой, независимой и профессиональной группы из Ульяновска, которая создала на территории первый Межрегиональный фестиваль еды и музыки «Бульвар». Стартовый капитал проекта составил 0 рублей. Привлеченных партнерских инвестиций и субсидий – более 700 тысяч рублей. Фестиваль собрал свыше 12,5 тысячи гостей и получил высокие оценки на ведущих туристических и событийных премиях России в 2019 году.Если вам интересно узнать об особенностях организации крупных событий, разобраться в том, как работает механизм воплощения идеи в жизнь, присоединяйтесь к вебинару. Для этого зарегистрируйтесь на электронной площадке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1290801/. За час до старта лекции вам придет ссылка для участия.Академия креативных индустрий – это проект Агентства развития Норильска, в рамках которого в 2020 году планируется провести два образовательных курса. Обучение на первом стартует завтра и продлится до декабря. По итогам курса event-компетенций слушателям предстоит сдать экзамен и пройти собеседование. Выпускники, успешно прошедшие обучение, войдут, как ожидается, в состав проектных команд, которые смогут не только реализовывать уже существующие ежегодные события, но и запустить с нуля новый проект.О наборе группы на курс декоративного искусства и дизайна будет сообщено дополнительно.