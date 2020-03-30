Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43056

30 марта 2020, 15:28



Авиакомпания NordStar подготовила выгодные условия для изменения дат вылета без доплат для пассажиров, планировавших перелёты в апреле и мае 2020 года.

В случае изменения даты вылета авиакомпания производит бронирование и оформление авиабилета на новую дату по первоначальному тарифу, даже если стоимость билета на новую дату выше, без доплат и дополнительных сборов. «В текущих условиях, сложившихся в российской авиаотрасли, авиакомпания NordStar не просто одна из немногих идёт навстречу пассажирам, предлагая оформление возвратов билетов, но делает намного больше, предлагая изменить дату вылета без каких-либо доплат до более высокого тарифа. Предположим, у пассажира в апреле сорвался отпуск, на который он планировал потратить определённую сумму, в том числе на перелёт, а следующий отпуск будет предоставлен, например, лишь в августе, когда наиболее выгодные по цене билеты скорей всего уже забронированы. Так вот, мы даём пассажиру возможность потратить на перелёт в августе ровно ту же сумму, которую он изначально запланировал, и ни рублём больше», - поясняет генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов. Для оформления изменения даты вылета необходимо направить заявление через форму обратной связи на сайте авиакомпании www.nordstar.ru. В течение нескольких дней заявка будет обработана операторами контактного центра, и новая маршрут-квитанция на новую дату будет направлена на электронную почту пассажира.

Просмотров:149 Воспользоваться данным предложением могут пассажиры отмененных рейсов из Норильска до 30 апреля, а также пассажиры всех рейсов с датами вылета с 1 февраля до 31 мая 2020 года, в случае если билет был оформлен с 1 января по 1 апреля 2020 года.В случае изменения даты вылета авиакомпания производит бронирование и оформление авиабилета на новую дату по первоначальному тарифу, даже если стоимость билета на новую дату выше, без доплат и дополнительных сборов.«В текущих условиях, сложившихся в российской авиаотрасли, авиакомпания NordStar не просто одна из немногих идёт навстречу пассажирам, предлагая оформление возвратов билетов, но делает намного больше, предлагая изменить дату вылета без каких-либо доплат до более высокого тарифа. Предположим, у пассажира в апреле сорвался отпуск, на который он планировал потратить определённую сумму, в том числе на перелёт, а следующий отпуск будет предоставлен, например, лишь в августе, когда наиболее выгодные по цене билеты скорей всего уже забронированы. Так вот, мы даём пассажиру возможность потратить на перелёт в августе ровно ту же сумму, которую он изначально запланировал, и ни рублём больше», - поясняет генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.Для оформления изменения даты вылета необходимо направить заявление через форму обратной связи на сайте авиакомпании www.nordstar.ru. В течение нескольких дней заявка будет обработана операторами контактного центра, и новая маршрут-квитанция на новую дату будет направлена на электронную почту пассажира.