Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43057

30 марта 2020, 15:30



В течение карантина в Норильске будет работать только одно отделение банка.

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Так, с 30 марта по 5 апреля 2020 года будут работать дежурные офисы банка по режиму стандартного рабочего дня. В Красноярском крае это 19 отделений банка. В Норильске «дежурят» сотрудники отделения на ул. Богдана Хмельницкого, 7. Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме. В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме. Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до неё напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заёмщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций. Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удалёнными сервисами. Телефоны круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный); 8-800-555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно). Фото Ирины Яринской

Просмотров:193 Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Так, с 30 марта по 5 апреля 2020 года будут работать дежурные офисы банка по режиму стандартного рабочего дня. В Красноярском крае это 19 отделений банка. В Норильске «дежурят» сотрудники отделения на ул. Богдана Хмельницкого, 7.Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до неё напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заёмщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удалёнными сервисами.Телефоны круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный); 8-800-555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).Фото Ирины Яринской