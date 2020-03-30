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30 марта 2020, 15:30

В течение карантина в Норильске будет работать только одно отделение банка.


Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Так, с 30 марта по 5 апреля 2020 года будут работать дежурные офисы банка по режиму стандартного рабочего дня. В Красноярском крае это 19 отделений банка. В Норильске «дежурят» сотрудники отделения на ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.
В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.
Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до неё напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заёмщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.
Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удалёнными сервисами.
Телефоны круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный); 8-800-555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Фото Ирины Яринской

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    Список новостей

 30 марта 2020 
17:30   Два млрд рублей планируют вложить в развитие наземной инфраструктуры малых аэропортов на севере Красноярского края. 17:28   За пять дней на горячую линию министерства социальной политики края поступило более 500 звонков.
16:59   Несмотря на каникулы, «Почта России» продолжает доставку корреспонденции. Однако почтовые отделения работают в ограниченном режиме. 16:58   За распространение паники в соцсетях горожанам грозит серьёзный штраф, об этом предупреждает прокуратура Норильска.
15:36   В Норильске полицейские закрыли подпольный игорный клуб. 15:36   S7 пока не меняет расписание полётов из Норильска.
15:34   Есть контакт. В поселке Сындасско Хатангского района Таймыра появился интернет. 15:30   Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 на основной период продлены до 8 апреля.
15:30   В течение карантина в Норильске будет работать только одно отделение банка. 15:28   Авиакомпания NordStar подготовила выгодные условия для изменения дат вылета без доплат для пассажиров, планировавших перелёты в апреле и мае 2020 года.
14:53   Первый вебинар Академии креативных индустрий Агентства развития Норильска состоится завтра, 31 марта. 14:38   О вирусе - по громкой связи. Важную информацию о коронавирусной инфекции таймырцы будут узнавать из городских громкоговорителей.
14:31   Хлебом едины. Волонтёры «Комбината добра» ЗФ «Норникеля» помогают формировать продуктовые наборы для норильчан, находящихся на самоизоляции. 12:58   Гастроли Красноярского театра кукол в Норильске перенесены на осень.
12:55   В Норильске заработал Ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции. 12:46   В Красноярске прошёл смотр готовности техники и личного состава спасателей к прохождению предстоящего паводка.
12:32   Минтруд упростит процедуру получения средств реабилитации для инвалидов. 12:28   Встречать прилетающих не надо! Аэропорт «Норильск» вводит особый режим работы для профилактики распространения вируса.
11:44   Норильская автономия казахов получит финансовую поддержку муниципалитета на реализацию проекта «Будем знакомы – будем дружны!». 11:14   В «Норникеле» прошли кадровые и структурные изменения.
11:05   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.

 29 марта 2020 
10:54   Авиакомпания NordStar информирует о временном изменении расписания полетов из Норильска.

 28 марта 2020 
14:29   На 9-дневный карантин закрылись парикмахерские и магазины товаров не первой необходимости.

 27 марта 2020 
18:50   С 30 марта по 3 апреля 2020 года приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Красноярского края. 18:38   Блокпост. На въезде в Дудинку будут созданы круглосуточные посты с целью недопущения коронавируса.
18:17   На Таймыре обсудили готовность к предстоящему ледоходу. 18:00   Управление соцзащиты населения принимает по предварительной записи.
17:51   Введена единая методика прохождения испытаний на государственной гражданской службе. 17:49   Работа некоторых муниципальных учреждений приостановлена до особого распоряжения.
17:28   NordStar будет возвращать деньги за билеты дистанционно. 16:34   МФК «Норильский никель» ушёл на карантин.
14:51   В детских садах начинаются длинные выходные. 6 апреля они продолжат работать в режиме усиленной дезинфекции. 14:42   Агентство развития Норильска открыло горячую линию для предпринимателей.
14:19   Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года является ложной. 14:00   Норильчанин поблагодарил росгвардейцев за оказанную ему помощь.
13:48   Школы и детские сады не будут работать в выходную неделю. 13:31   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.
12:46   Школьники продолжат учиться дома. 11:21   Кафе и рестораны закрываются до 5 апреля. Санатории и детские лагеря - до лета.
10:52   Ограничен въезд иностранцев в Норильск.

 26 марта 2020 
20:09   Обращение главы Норильска Рината Ахметчина к горожанам в связи с пандемией коронавируса. 17:20   «Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно.
17:19   В Красноярске подтвердились ещё три случая коронавирусной инфекции COVID-2019. 17:06   Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно.
17:00   Молодые доктора, приехав трудиться на Север, теперь будут получать дополнительные выплаты. 16:55   Норильчанке грозит пят лет тюрьмы за махинацию с йоркширским терьером.
16:06   Следственный комитет создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе. 15:34   В качестве минимальной базы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.
14:54   В аэропортах будут брать анализ у прилетающих из стран с коронавирусом. 14:31   Максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза.




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