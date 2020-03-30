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30 марта 2020, 15:30



Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 на основной период продлены до 8 апреля.

Как напоминает Министерство образования Красноярского края, даты сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода были перенесены, они будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в основной период. Подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период участников – это выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни, сообщили в ведомстве. При совпадении дат экзаменов по разным предметам либо если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные комиссии регионов могут его перенести. Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ подаются в региональную государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определённые региональным министерством образования. Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об изменении сроков экзаменов. Вместе с тем Рособрнадзор просит региональные органы управления образования по возможности организовать приём заявлений в дистанционной форме с соблюдением требований законодательства в области защиты персональных данных. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:143 Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ 2020 года на основной период экзаменов, в связи с указом президента об объявлении в Российской Федерации нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля, продлены с 1 апреля до 8 апреля. Соответствующее письмо было направлено Рособрнадзором в региональные органы управления образования.Как напоминает Министерство образования Красноярского края, даты сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода были перенесены, они будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в основной период.Подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период участников – это выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни, сообщили в ведомстве. При совпадении дат экзаменов по разным предметам либо если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные комиссии регионов могут его перенести.Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ подаются в региональную государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определённые региональным министерством образования. Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об изменении сроков экзаменов. Вместе с тем Рособрнадзор просит региональные органы управления образования по возможности организовать приём заявлений в дистанционной форме с соблюдением требований законодательства в области защиты персональных данных.Фото Владимира Макушкина