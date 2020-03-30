Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43059

30 марта 2020, 15:34



Есть контакт. В поселке Сындасско Хатангского района Таймыра появился интернет.

Жители Сындасско теперь смогут бесплатно пользоваться интернетом на скорости выше 10 Мбит/с. Специалисты создали точку общественного Wi-Fi в поселке, используя спутниковые технологии. Поселок, в котором проживают почти 500 человек, расположен на берегу Хатангского залива в 240 км от села Хатанга. Большая часть жителей поселка Сындасско ведет кочевой образ жизни, четверть населения занимается оленеводством. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:118 Посёлок является одним из самых северных населенных пунктов мира, теперь здесь заработала точка бесплатного интернет-доступа. Услуга организована по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития Красноярского края.Жители Сындасско теперь смогут бесплатно пользоваться интернетом на скорости выше 10 Мбит/с. Специалисты создали точку общественного Wi-Fi в поселке, используя спутниковые технологии.Поселок, в котором проживают почти 500 человек, расположен на берегу Хатангского залива в 240 км от села Хатанга. Большая часть жителей поселка Сындасско ведет кочевой образ жизни, четверть населения занимается оленеводством.Фото Дениса Кожевникова