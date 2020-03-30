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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:30 Два млрд рублей планируют вложить в развитие наземной инфраструктуры малых аэропортов на севере Красноярского края.
17:28 За пять дней на горячую линию министерства социальной политики края поступило более 500 звонков.
16:59 Несмотря на каникулы, «Почта России» продолжает доставку корреспонденции. Однако почтовые отделения работают в ограниченном режиме.
16:58 За распространение паники в соцсетях горожанам грозит серьёзный штраф, об этом предупреждает прокуратура Норильска.
15:36 В Норильске полицейские закрыли подпольный игорный клуб.
15:36 S7 пока не меняет расписание полётов из Норильска.
15:34 Есть контакт. В поселке Сындасско Хатангского района Таймыра появился интернет.
15:30 Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 на основной период продлены до 8 апреля.
15:30 В течение карантина в Норильске будет работать только одно отделение банка.
15:28 Авиакомпания NordStar подготовила выгодные условия для изменения дат вылета без доплат для пассажиров, планировавших перелёты в апреле и мае 2020 года.
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