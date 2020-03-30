Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43060

30 марта 2020, 15:36



S7 пока не меняет расписание полётов из Норильска.



Просмотров:223 В представительстве авиакомпании "Заполярной Правде" сообщили, что никаких ограничений по вылету и прилёту в Норильск S7 не вводит. Cегодня компания в нашем направлении выполняет рейсы всего по двум маршрутам - на Москву и Новосибирск. Самолёты туда и оттуда летают один раз в сутки, и в ближайшее время это расписание сохранится.