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30 марта 2020, 15:36



В Норильске полицейские закрыли подпольный игорный клуб.

В результате проведенного осмотра помещения полицейские изъяли 13 системных блоков, 13 мониторов, компьютер администратора, сетевой роутер, а также более 40 тысяч рублей, предназначенных для проведения противоправной деятельности. Оборудование направлено на экспертизу, которая подтвердила, что оно является игровым. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Просмотров:150 Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Норильску в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснили, что в одном из домов на улице Бауманской незаконно функционирует организация по проведению азартных игр. Оперативники задержали 37-летнюю администратора клуба.В результате проведенного осмотра помещения полицейские изъяли 13 системных блоков, 13 мониторов, компьютер администратора, сетевой роутер, а также более 40 тысяч рублей, предназначенных для проведения противоправной деятельности. Оборудование направлено на экспертизу, которая подтвердила, что оно является игровым.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.