Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43062

30 марта 2020, 16:58



За распространение паники в соцсетях горожанам грозит серьёзный штраф, об этом предупреждает прокуратура Норильска.

К такой общественно значимой информации могут быть отнесены сведения о наступлении чрезвычайной ситуации, о прекращении функционирования важных объектов, о чрезмерном ограничении прав и свобод граждан, другие сообщения, способные вызвать панические настроения. При этом распространение такой информации запрещено не только в средствах массовой информации, но и в сети «Интернет», в том числе посредством интернет-месседжеров WhatsApp и Viber.

Просмотров:158 Штраф от 30 до 100 тысяч рублей грозит людям, которые под видом достоверной информации занимаются распространением слухов об угрозе прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, а также об угрозе жизни и здоровью граждан, их имуществу, угрозе массового нарушения общественного порядка. Если этим занимаются должностные лица, то сумма штрафа составит от 60 до 200 тысяч рублей. Если в распространении недостоверной информации уличат юридическое лицо, то штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей.К такой общественно значимой информации могут быть отнесены сведения о наступлении чрезвычайной ситуации, о прекращении функционирования важных объектов, о чрезмерном ограничении прав и свобод граждан, другие сообщения, способные вызвать панические настроения. При этом распространение такой информации запрещено не только в средствах массовой информации, но и в сети «Интернет», в том числе посредством интернет-месседжеров WhatsApp и Viber.