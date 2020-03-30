Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43063
30 марта 2020, 16:59

Несмотря на каникулы, «Почта России» продолжает доставку корреспонденции. Однако почтовые отделения работают в ограниченном режиме.


«Почта России» относится к числу непрерывно действующих организаций: полностью остановить операционную деятельность предприятия невозможно, поскольку оно является важнейшим звеном множества ключевых сфер жизни: логистики, торговли, финансов.
Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на неделе с 30 марта по 3 апреля включительно почта вводит особый режим работы.
С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.
Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг. Руководство «Почты России» настоятельно рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами. Специалисты готовы оказать все необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, приём коммунальных платежей, доставку писем и т. д. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут вести почтовый обмен, что особенно важно в сегодняшнее время.

Просмотров:107
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 30 марта 2020 
17:30   Два млрд рублей планируют вложить в развитие наземной инфраструктуры малых аэропортов на севере Красноярского края. 17:28   За пять дней на горячую линию министерства социальной политики края поступило более 500 звонков.
16:59   Несмотря на каникулы, «Почта России» продолжает доставку корреспонденции. Однако почтовые отделения работают в ограниченном режиме. 16:58   За распространение паники в соцсетях горожанам грозит серьёзный штраф, об этом предупреждает прокуратура Норильска.
15:36   В Норильске полицейские закрыли подпольный игорный клуб. 15:36   S7 пока не меняет расписание полётов из Норильска.
15:34   Есть контакт. В поселке Сындасско Хатангского района Таймыра появился интернет. 15:30   Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 на основной период продлены до 8 апреля.
15:30   В течение карантина в Норильске будет работать только одно отделение банка. 15:28   Авиакомпания NordStar подготовила выгодные условия для изменения дат вылета без доплат для пассажиров, планировавших перелёты в апреле и мае 2020 года.
14:53   Первый вебинар Академии креативных индустрий Агентства развития Норильска состоится завтра, 31 марта. 14:38   О вирусе - по громкой связи. Важную информацию о коронавирусной инфекции таймырцы будут узнавать из городских громкоговорителей.
14:31   Хлебом едины. Волонтёры «Комбината добра» ЗФ «Норникеля» помогают формировать продуктовые наборы для норильчан, находящихся на самоизоляции. 12:58   Гастроли Красноярского театра кукол в Норильске перенесены на осень.
12:55   В Норильске заработал Ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции. 12:46   В Красноярске прошёл смотр готовности техники и личного состава спасателей к прохождению предстоящего паводка.
12:32   Минтруд упростит процедуру получения средств реабилитации для инвалидов. 12:28   Встречать прилетающих не надо! Аэропорт «Норильск» вводит особый режим работы для профилактики распространения вируса.
11:44   Норильская автономия казахов получит финансовую поддержку муниципалитета на реализацию проекта «Будем знакомы – будем дружны!». 11:14   В «Норникеле» прошли кадровые и структурные изменения.
11:05   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.

 29 марта 2020 
10:54   Авиакомпания NordStar информирует о временном изменении расписания полетов из Норильска.

 28 марта 2020 
14:29   На 9-дневный карантин закрылись парикмахерские и магазины товаров не первой необходимости.

 27 марта 2020 
18:50   С 30 марта по 3 апреля 2020 года приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Красноярского края. 18:38   Блокпост. На въезде в Дудинку будут созданы круглосуточные посты с целью недопущения коронавируса.
18:17   На Таймыре обсудили готовность к предстоящему ледоходу. 18:00   Управление соцзащиты населения принимает по предварительной записи.
17:51   Введена единая методика прохождения испытаний на государственной гражданской службе. 17:49   Работа некоторых муниципальных учреждений приостановлена до особого распоряжения.
17:28   NordStar будет возвращать деньги за билеты дистанционно. 16:34   МФК «Норильский никель» ушёл на карантин.
14:51   В детских садах начинаются длинные выходные. 6 апреля они продолжат работать в режиме усиленной дезинфекции. 14:42   Агентство развития Норильска открыло горячую линию для предпринимателей.
14:19   Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года является ложной. 14:00   Норильчанин поблагодарил росгвардейцев за оказанную ему помощь.
13:48   Школы и детские сады не будут работать в выходную неделю. 13:31   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.
12:46   Школьники продолжат учиться дома. 11:21   Кафе и рестораны закрываются до 5 апреля. Санатории и детские лагеря - до лета.
10:52   Ограничен въезд иностранцев в Норильск.

 26 марта 2020 
20:09   Обращение главы Норильска Рината Ахметчина к горожанам в связи с пандемией коронавируса. 17:20   «Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно.
17:19   В Красноярске подтвердились ещё три случая коронавирусной инфекции COVID-2019. 17:06   Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно.
17:00   Молодые доктора, приехав трудиться на Север, теперь будут получать дополнительные выплаты. 16:55   Норильчанке грозит пят лет тюрьмы за махинацию с йоркширским терьером.
16:06   Следственный комитет создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе. 15:34   В качестве минимальной базы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.
14:54   В аэропортах будут брать анализ у прилетающих из стран с коронавирусом. 14:31   Максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх