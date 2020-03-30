Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43063

30 марта 2020, 16:59



Несмотря на каникулы, «Почта России» продолжает доставку корреспонденции. Однако почтовые отделения работают в ограниченном режиме.

Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на неделе с 30 марта по 3 апреля включительно почта вводит особый режим работы. С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме. Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг. Руководство «Почты России» настоятельно рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами. Специалисты готовы оказать все необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, приём коммунальных платежей, доставку писем и т. д. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут вести почтовый обмен, что особенно важно в сегодняшнее время.

Просмотров:107 «Почта России» относится к числу непрерывно действующих организаций: полностью остановить операционную деятельность предприятия невозможно, поскольку оно является важнейшим звеном множества ключевых сфер жизни: логистики, торговли, финансов.Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на неделе с 30 марта по 3 апреля включительно почта вводит особый режим работы.С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг. Руководство «Почты России» настоятельно рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами. Специалисты готовы оказать все необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, приём коммунальных платежей, доставку писем и т. д. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут вести почтовый обмен, что особенно важно в сегодняшнее время.