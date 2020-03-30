Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43064

30 марта 2020, 17:28



За пять дней на горячую линию министерства социальной политики края поступило более 500 звонков.

За пять дней сотрудники call-центра приняли более 500 звонков. Специалисты горячей линии уточняют, с какой проблемой обращается гражданин, и либо передают запросы о помощи социальным работникам в территории края, либо адресуют запрос соответствующим ведомствам или волонтёрским организациям. «Большинство обращений связано с уточнением симптомов заболевания, приобретением медикаментов и продуктов питания. Есть звонки с сообщениями о нарушении гражданами режимов самоизоляции», – сообщают в министерстве. Напоминаем, что бесплатный телефон горячей линии работает ежедневно с 8.00 до 20.00.

Просмотров:47 С 25 марта в министерстве социальной политики Красноярского края работает горячая линия по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса. По телефону 8-800-200-82-42 граждане могут обратиться за помощью в доставке товаров первой необходимости и медикаментов, а также по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.За пять дней сотрудники call-центра приняли более 500 звонков. Специалисты горячей линии уточняют, с какой проблемой обращается гражданин, и либо передают запросы о помощи социальным работникам в территории края, либо адресуют запрос соответствующим ведомствам или волонтёрским организациям.«Большинство обращений связано с уточнением симптомов заболевания, приобретением медикаментов и продуктов питания. Есть звонки с сообщениями о нарушении гражданами режимов самоизоляции», – сообщают в министерстве.Напоминаем, что бесплатный телефон горячей линии работает ежедневно с 8.00 до 20.00.