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30 марта 2020, 17:30



Два млрд рублей планируют вложить в развитие наземной инфраструктуры малых аэропортов на севере Красноярского края.

Деньги пойдут на ремонт ограждения по периметру, приобретение и монтаж блок-модулей и капитальный ремонт зданий в аэропортах Байкит, Ванавара, Диксон, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск, Туруханск, Хатанга, которые являются филиалами ФКП «Аэропорты Красноярья». По словам министра, часть работ запланирована на 2020 год в рамках утверждённой Федеральным агентством воздушного транспорта программы. Дальнейшая модернизация наземной инфраструктуры будет реализована в 2021-2023 годах. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:46 Об этом сообщил ТАСС министр транспорта края Константин Димитров. Авиация является единственным круглогодичным средством доставки грузов и людей в районах Крайнего Севера в Красноярском крае.Деньги пойдут на ремонт ограждения по периметру, приобретение и монтаж блок-модулей и капитальный ремонт зданий в аэропортах Байкит, Ванавара, Диксон, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск, Туруханск, Хатанга, которые являются филиалами ФКП «Аэропорты Красноярья».По словам министра, часть работ запланирована на 2020 год в рамках утверждённой Федеральным агентством воздушного транспорта программы. Дальнейшая модернизация наземной инфраструктуры будет реализована в 2021-2023 годах.Фото Владимира Макушкина