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31 марта 2020, 12:35



Александр Усс: «Наша первостепенная задача – обеспечить выполнение необходимых ограничительных норм».

Открывая заседание, губернатор поблагодарил красноярцев за то, что они с пониманием относятся к складывающейся обстановке, в основном ответственно выполняют режим самоизоляции. Он также высказал слова благодарности представителям предприятий торговли и сферы услуг, которые в течение половины суток смогли приостановить работу своих объектов. «И, конечно, хочу поблагодарить представителей наших муниципалитетов, сотрудников контролирующих структур, которые сумели также в течение суток, в основном, обеспечить строгое выполнение положений указа губернатора. Наша первостепенная задача – обеспечить выполнение необходимых ограничительных норм. С другой стороны, нужно сделать так, чтобы чётко и безотказно работала наша система здравоохранения, а также все системы жизнеобеспечения», – сказал Александр Усс. По итогам совещания глава региона сделал ряд поручений. Главам муниципалитетов поручено контролировать наличие товарных запасов. Предприятиям промышленности, энергетики и ЖКХ рекомендовано провести комплекс мероприятий по минимизации рисков распространения инфекции и нарушения нормальной работы предприятий. Министерству сельского хозяйства и торговли края поручено проработать вопрос о возможности организации выпуска дезинфицирующих и антисептических растворов на имеющихся производственных мощностях. Кроме того, Указом губернатора Красноярского края № 72-уг от 30.03.2020 внесены изменения в ранее принятый правовой акт. В том числе вводятся дополнительные ограничения по работе торгово-развлекательных комплексов. Как сообщается на официальном портале региона, «должны приостановить работу все торгово-развлекательные центры, иные объекты розничной торговли, за исключением объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости (перечень приведён в указе главы региона)». Фото Владислава Александровича

Просмотров:213 Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл заседание оперативного штаба по противодействию распространению среди жителей региона новой коронавирусной инфекции COVID-19. Обсуждение прошло в формате видеоконференции.Открывая заседание, губернатор поблагодарил красноярцев за то, что они с пониманием относятся к складывающейся обстановке, в основном ответственно выполняют режим самоизоляции. Он также высказал слова благодарности представителям предприятий торговли и сферы услуг, которые в течение половины суток смогли приостановить работу своих объектов.«И, конечно, хочу поблагодарить представителей наших муниципалитетов, сотрудников контролирующих структур, которые сумели также в течение суток, в основном, обеспечить строгое выполнение положений указа губернатора. Наша первостепенная задача – обеспечить выполнение необходимых ограничительных норм. С другой стороны, нужно сделать так, чтобы чётко и безотказно работала наша система здравоохранения, а также все системы жизнеобеспечения», – сказал Александр Усс.По итогам совещания глава региона сделал ряд поручений. Главам муниципалитетов поручено контролировать наличие товарных запасов. Предприятиям промышленности, энергетики и ЖКХ рекомендовано провести комплекс мероприятий по минимизации рисков распространения инфекции и нарушения нормальной работы предприятий. Министерству сельского хозяйства и торговли края поручено проработать вопрос о возможности организации выпуска дезинфицирующих и антисептических растворов на имеющихся производственных мощностях.Кроме того, Указом губернатора Красноярского края № 72-уг от 30.03.2020 внесены изменения в ранее принятый правовой акт. В том числе вводятся дополнительные ограничения по работе торгово-развлекательных комплексов.Как сообщается на официальном портале региона, «должны приостановить работу все торгово-развлекательные центры, иные объекты розничной торговли, за исключением объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости (перечень приведён в указе главы региона)».Фото Владислава Александровича