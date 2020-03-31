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31 марта 2020, 14:22



Очередное дело о хранении наркотических средств направлено в суд норильскими полицейскими.

Мужчина был задержан в подъезде одного из домов на Ленинском проспекте. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли наркотическое средство общей массой 0,987 грамм, что является крупным размером. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Просмотров:92 Следователями Отдела МВД России по г. Норильску направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего норильчанина за хранение наркотических средств.Мужчина был задержан в подъезде одного из домов на Ленинском проспекте. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли наркотическое средство общей массой 0,987 грамм, что является крупным размером.В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.