Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43068

31 марта 2020, 14:29



Агентство развития Норильска предлагает предпринимателям помощь в продвижении интернет-сайтов.

В письме, направленном на электронный адрес businessarn@mail.ru, необходимо указать: - название предприятия; - категорию услуг или товаров; - адрес сайта или аккаунты в социальных сетях, через которые осуществляется продажа; - телефон доставки. В АРН составят единую базу городских магазинов и предприятий, работающих онлайн, и разместят на удобной интернет-платформе, чтобы норильчане имели к ним быстрый доступ.

Просмотров:90 Поскольку меры, направленные на борьбу с распространением CoVid-19, могут негативно отразиться на малом и среднем бизнесе, АРН предлагает предпринимателям посильную поддержку. Один из первых и действенных механизмов - переход в онлайн. Тем, кто уже сейчас занимается продажей товаров через интернет или в ближайшее время готов перейти на такой формат, необходимо сообщить об этом в Агентство развития Норильска. Там формируется единый перечень доступных товаров и услуг для оказания помощи в их продвижении.В письме, направленном на электронный адрес businessarn@mail.ru, необходимо указать:- название предприятия;- категорию услуг или товаров;- адрес сайта или аккаунты в социальных сетях, через которые осуществляется продажа;- телефон доставки.В АРН составят единую базу городских магазинов и предприятий, работающих онлайн, и разместят на удобной интернет-платформе, чтобы норильчане имели к ним быстрый доступ.