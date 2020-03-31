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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:51 Норильская прокуратура открыла горячую линию по ценам на социально значимые продукты.
14:40 Выходить на улицу в маске здоровым людям нет никакого смысла.
14:39 Сегодня граждан, чьё состояние здоровья вызывает подозрения, что они заражены коронавирусом, в Норильске нет. На самоизоляции при этом находятся 380 человек.
14:33 В Красноярске выписан ещё один пациент из числа заражённых коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество выздоровевших - 4 человека.
14:29 Агентство развития Норильска предлагает предпринимателям помощь в продвижении интернет-сайтов.
14:22 Очередное дело о хранении наркотических средств направлено в суд норильскими полицейскими.
12:35 Александр Усс: «Наша первостепенная задача – обеспечить выполнение необходимых ограничительных норм».
17:30 Два млрд рублей планируют вложить в развитие наземной инфраструктуры малых аэропортов на севере Красноярского края.
17:28 За пять дней на горячую линию министерства социальной политики края поступило более 500 звонков.
16:59 Несмотря на каникулы, «Почта России» продолжает доставку корреспонденции. Однако почтовые отделения работают в ограниченном режиме.
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