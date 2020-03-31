Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43069

31 марта 2020, 14:33



В Красноярске выписан ещё один пациент из числа заражённых коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество выздоровевших - 4 человека.

В Норильске случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края. В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы служб и мерам профилактики. Фото из открытых источников.

Просмотров:109 Информация об этом размещена на сайте краевого минздрава. Всего на утро 31 марта с начала регистрации заболевания подтверждён вирус у 14 красноярцев. Ожидают подтверждения диагноза ещё 12 человек. Все заболевшие - жители Красноярска. Пациенты находятся в изолированных боксах.В Норильске случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы служб и мерам профилактики.Фото из открытых источников.