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31 марта 2020, 14:39



Сегодня граждан, чьё состояние здоровья вызывает подозрения, что они заражены коронавирусом, в Норильске нет. На самоизоляции при этом находятся 380 человек.

- То, что на самоизоляции сегодня 380 человек, а исследований проведено 260, не означает, что кто-то у нас не обследован, - подчеркнул Кавтеладзе. - Просто существует определённая схема, в соответствии с которой материал собирается на определённый день с начала самоизоляции после пересечения границы РФ - и кто-то прилетел раньше, кто-то позже, у кого-то этот день уже наступил, у кого-то наступит... По итогам работы забранного материала станет больше, чем находящихся на самоизоляции. Также Кавтеладзе отметил, что обследуются все прилетевшие из-за границы и имеющие признаки заболевания; все, кто мог контактировать с заболевшими коронавирусом на материке; болеющие внебольничной пневмонией - их биологический материал и дальше будет отправляться для проведения исследования в Красноярск. Тест-системами, первая партия которых поступила в Норильск в субботу, будут обследовать исключительно тех, кто находится на самоизоляции и не имеет признаков заболевания. - Несмотря на то что у нас на территории не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусной инфекции, мы готовы перейти на новую схему работы в любой момент, - подчеркнул Коба Кавтеладзе. Отметим, что сегодня выстроена чёткая схема передачи информации о норильчанах, возвращающихся домой из-за границы. По прилёту в основных аэропортах России, куда прибывает самолёт, формируются списки прилетевших, которые передаются в службу Роспотребнадзора по месту проживания гражданина или туда, где он будет находиться в самоизоляции. Роспотребнадзор передаёт эти списки в том числе и в лечебные учреждения. - Мы отрабатываем каждого прибывшего в Норильск из-за границы, в том числе и родственников, с которыми он проживает, - пояснил Кавтеладзе. - Всем им при необходимости выдаются листки нетрудоспособности. Контролируют соблюдение режим самоизоляции полицейские. Медики в свою очередь также посещают норильчан, которые находятся в самоизоляции, и постоянно с ними на связи - интересуются их самочувствием и не появились ли симптомы заболевания. О нарушениях режима сообщают и неравнодушные граждане по телефону горячей линии 437-157 ситуационного центра. Сигналы передаются в ОМВД по Норильску.

Просмотров:139 Как пояснил руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе, на сегодняшний день в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края в Красноярске проведено 260 исследований биологического материала норильчан, у которых мог быть коронавирус, и все результаты отрицательные.- То, что на самоизоляции сегодня 380 человек, а исследований проведено 260, не означает, что кто-то у нас не обследован, - подчеркнул Кавтеладзе. - Просто существует определённая схема, в соответствии с которой материал собирается на определённый день с начала самоизоляции после пересечения границы РФ - и кто-то прилетел раньше, кто-то позже, у кого-то этот день уже наступил, у кого-то наступит... По итогам работы забранного материала станет больше, чем находящихся на самоизоляции.Также Кавтеладзе отметил, что обследуются все прилетевшие из-за границы и имеющие признаки заболевания; все, кто мог контактировать с заболевшими коронавирусом на материке; болеющие внебольничной пневмонией - их биологический материал и дальше будет отправляться для проведения исследования в Красноярск.Тест-системами, первая партия которых поступила в Норильск в субботу, будут обследовать исключительно тех, кто находится на самоизоляции и не имеет признаков заболевания.- Несмотря на то что у нас на территории не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусной инфекции, мы готовы перейти на новую схему работы в любой момент, - подчеркнул Коба Кавтеладзе.Отметим, что сегодня выстроена чёткая схема передачи информации о норильчанах, возвращающихся домой из-за границы. По прилёту в основных аэропортах России, куда прибывает самолёт, формируются списки прилетевших, которые передаются в службу Роспотребнадзора по месту проживания гражданина или туда, где он будет находиться в самоизоляции. Роспотребнадзор передаёт эти списки в том числе и в лечебные учреждения.- Мы отрабатываем каждого прибывшего в Норильск из-за границы, в том числе и родственников, с которыми он проживает, - пояснил Кавтеладзе. - Всем им при необходимости выдаются листки нетрудоспособности.Контролируют соблюдение режим самоизоляции полицейские. Медики в свою очередь также посещают норильчан, которые находятся в самоизоляции, и постоянно с ними на связи - интересуются их самочувствием и не появились ли симптомы заболевания.О нарушениях режима сообщают и неравнодушные граждане по телефону горячей линии 437-157 ситуационного центра. Сигналы передаются в ОМВД по Норильску.