Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43071

31 марта 2020, 14:40



Выходить на улицу в маске здоровым людям нет никакого смысла.

О том, в каких случаях маски необходимы, а когда можно обойтись без них, рассказал руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе. - Для того чтобы вентиляция лёгких осуществлялась полноценно, лучше на открытом воздухе здоровым людям маску не надевать, им она нужна лишь при посещении мест скопления людей, - пояснил медик. Обязательно в масках должны находиться люди, имеющие признаки заболевания. Так же как и те, кто контактирует с ними и с теми, кто может быть инфицирован, потому что вернулся из-за границы. Масками обеспечены медицинский персонал, волонтёры, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, контролирующие самоизолирующихся. Коба Иосифович отметил, что запаса масок, который был сформирован в лечебных учреждениях для нужд медработников, пока ещё хватает. - Ведётся активная работа, в том числе и с градообразующим предприятием, по вопросам помощи в приобретении не только масок, но и других средств защиты, дезинфицирующих средств, медицинского оборудования, включая тест-системы, для обследования населения в большем количестве, - пояснил Кавтеладзе. - И «Норникель» нам оказывает существенную поддержку.

Просмотров:145 О том, в каких случаях маски необходимы, а когда можно обойтись без них, рассказал руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе.- Для того чтобы вентиляция лёгких осуществлялась полноценно, лучше на открытом воздухе здоровым людям маску не надевать, им она нужна лишь при посещении мест скопления людей, - пояснил медик.Обязательно в масках должны находиться люди, имеющие признаки заболевания. Так же как и те, кто контактирует с ними и с теми, кто может быть инфицирован, потому что вернулся из-за границы. Масками обеспечены медицинский персонал, волонтёры, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, контролирующие самоизолирующихся.Коба Иосифович отметил, что запаса масок, который был сформирован в лечебных учреждениях для нужд медработников, пока ещё хватает.- Ведётся активная работа, в том числе и с градообразующим предприятием, по вопросам помощи в приобретении не только масок, но и других средств защиты, дезинфицирующих средств, медицинского оборудования, включая тест-системы, для обследования населения в большем количестве, - пояснил Кавтеладзе. - И «Норникель» нам оказывает существенную поддержку.