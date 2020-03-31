Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43072

31 марта 2020, 14:51



Норильская прокуратура открыла горячую линию по ценам на социально значимые продукты.

К этой группе продуктов относятся: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко, яйца, сахар-песок, соль, чай чёрный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, яблоки. Прокуратура Норильска с целью профилактики правонарушений в сфере ценообразования на социально значимые продукты питания, а также оперативного реагирования на факты отсутствия или дефицита указанных товаров на прилавках торговых объектов организовала работу горячей линии. Обо всех подобных случаях можно сообщать по телефону 46-39-64 по будням с 10 до 18 часов.

Просмотров:123 К этой группе продуктов относятся: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко, яйца, сахар-песок, соль, чай чёрный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, яблоки.Прокуратура Норильска с целью профилактики правонарушений в сфере ценообразования на социально значимые продукты питания, а также оперативного реагирования на факты отсутствия или дефицита указанных товаров на прилавках торговых объектов организовала работу горячей линии. Обо всех подобных случаях можно сообщать по телефону 46-39-64 по будням с 10 до 18 часов.