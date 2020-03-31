Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43073

31 марта 2020, 17:14



Краевые операторы связи откликнулись на предложение Александра Усса изменить условия работы с жителями края.

Губернатор Александр Усс обратился к сотне операторов связи и поставщиков услуг домашнего интернета с предложением изменить условия предоставления услуг жителям Красноярья, сообщает официальный краевой портал. Участникам рынка предложено принять исчерпывающие меры для повышения качества связи и расширения спектра услуг, которыми могли бы пользоваться граждане, вынужденные соблюдать режим самоизоляции. Сегодня ряд организаций местного рынка связи, включая и такие федеральные компании как Билайн, Мегафон, Теле2, МТС, предпринимают меры по увеличению количества минут и объёма данных, использованных при обеспечении доступа в интернет в международном роуминге для клиентов, находящихся за границей. Также организации связи обеспечивают предоставление бесплатного доступа к образовательным и развлекательным сервисам: онлайн-курсам, пакетам цифрового телевидения, онлайн-библиотекам, а звонки для абонентов на телефоны горячих линий по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции, не тарифицируются. Операторы услуг широкополосного доступа к интернету работают над увеличением максимальной скорости передачи данных, протестированы резервные каналы связи, в случае нулевого или отрицательного баланса абонентских счетов людей отключать от сети не будут. Также увеличено количество специалистов, обеспечивающих проведение онлайн-консультаций и технической поддержки абонентов, обеспечен круглосуточный режим работы сотрудников отделов техподдержки.

Просмотров:216 Губернатор Александр Усс обратился к сотне операторов связи и поставщиков услуг домашнего интернета с предложением изменить условия предоставления услуг жителям Красноярья, сообщает официальный краевой портал. Участникам рынка предложено принять исчерпывающие меры для повышения качества связи и расширения спектра услуг, которыми могли бы пользоваться граждане, вынужденные соблюдать режим самоизоляции.Сегодня ряд организаций местного рынка связи, включая и такие федеральные компании как Билайн, Мегафон, Теле2, МТС, предпринимают меры по увеличению количества минут и объёма данных, использованных при обеспечении доступа в интернет в международном роуминге для клиентов, находящихся за границей.Также организации связи обеспечивают предоставление бесплатного доступа к образовательным и развлекательным сервисам: онлайн-курсам, пакетам цифрового телевидения, онлайн-библиотекам, а звонки для абонентов на телефоны горячих линий по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции, не тарифицируются.Операторы услуг широкополосного доступа к интернету работают над увеличением максимальной скорости передачи данных, протестированы резервные каналы связи, в случае нулевого или отрицательного баланса абонентских счетов людей отключать от сети не будут. Также увеличено количество специалистов, обеспечивающих проведение онлайн-консультаций и технической поддержки абонентов, обеспечен круглосуточный режим работы сотрудников отделов техподдержки.