Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43074

1 апреля 2020, 08:41



Красноярский край наряду с другими регионами переходит в режим самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

- для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена; - для обращения за экстренной медицинской помощью; - для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке; - для прогулки с домашними животными в радиусе 100 метров от дома; - для выноса мусора; - в иных экстренных случаях. От граждан требуется соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров в общественных местах и транспорте. Все структуры, деятельность которых не приостановлена, - как государственные, так и частные, - должны обеспечить возможность социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специальной разметки. «Правительству Красноярского края в срок до 6 апреля 2020 года разработать порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений», - говорится в документе. Также от правительства глава региона потребовал представить предложения о материальной поддержке для тех, кто остался без работы в период самоизоляции, и о мерах поддержки «деловой активности». Кроме этого в указе перечислены требования к краевым министерствам в установленные сроки решить ряд вопросов. Так, минтрансу предстоит решить вопрос о порядке продления сроков действия социальных транспортных карт. Министерство соцполитики края должно предложить порядок выплат назначенных ранее гражданам мер социальной поддержки без предоставления документов. Минобразования совместно с муниципалитетами проработают вопрос о предоставлении по месту жительства продуктовых наборов взамен горячего питания тем школьникам, которые имеют право на соответствующую меру социальной поддержки. Полный текст указа опубликован на сайте zakon.krskstate.ru. Распоряжение вступает в силу 1 апреля.

Просмотров:308 Губернатор Красноярского края подписал указ "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края". Документ предусматривает меры, призванные ограничить распространение коронавирусной инфекции в регионе. В частности, гражданам предписывается не покидать места жительства, за исключением следующих случаев:- для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена;- для обращения за экстренной медицинской помощью;- для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке;- для прогулки с домашними животными в радиусе 100 метров от дома;- для выноса мусора;- в иных экстренных случаях.От граждан требуется соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров в общественных местах и транспорте. Все структуры, деятельность которых не приостановлена, - как государственные, так и частные, - должны обеспечить возможность социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специальной разметки.«Правительству Красноярского края в срок до 6 апреля 2020 года разработать порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений», - говорится в документе. Также от правительства глава региона потребовал представить предложения о материальной поддержке для тех, кто остался без работы в период самоизоляции, и о мерах поддержки «деловой активности».Кроме этого в указе перечислены требования к краевым министерствам в установленные сроки решить ряд вопросов. Так, минтрансу предстоит решить вопрос о порядке продления сроков действия социальных транспортных карт. Министерство соцполитики края должно предложить порядок выплат назначенных ранее гражданам мер социальной поддержки без предоставления документов. Минобразования совместно с муниципалитетами проработают вопрос о предоставлении по месту жительства продуктовых наборов взамен горячего питания тем школьникам, которые имеют право на соответствующую меру социальной поддержки.Полный текст указа опубликован на сайте zakon.krskstate.ru. Распоряжение вступает в силу 1 апреля.