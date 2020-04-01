Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43075

1 апреля 2020, 11:56



Сегодня в Красноярском крае на лечении с диагнозом «коронавирусная инфекция» остаются десять человек. За прошедшие сутки одного пациента выписали.

За всё время подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 14 человек, из них четверо - в том числе один пациент за прошедшие сутки - уже пролечены и выписаны, 10 человек остаются на лечении. Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции находятся 12 человек – ожидается подтверждение анализов в новосибирской лаборатории «Вектор». Все пациенты находятся в изолированных боксах. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Красноярского края. Фото из открытых источников

Просмотров:193 По данным минздрава региона на 1 апреля, под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся 11 196 человек (+1 110 человек за сутки). В период наблюдения, а также накануне снятия домашнего карантина проводится клинический осмотр и забор анализов на коронавирус. После получения отрицательных результатов на 14-й день карантина граждане не представляют опасности для окружающих.За всё время подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 14 человек, из них четверо - в том числе один пациент за прошедшие сутки - уже пролечены и выписаны, 10 человек остаются на лечении.Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции находятся 12 человек – ожидается подтверждение анализов в новосибирской лаборатории «Вектор». Все пациенты находятся в изолированных боксах.Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.Фото из открытых источников