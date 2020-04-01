Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43076

1 апреля 2020, 12:21



Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.

"Не курите и не употребляйте алкоголь или другие психоактивные вещества, чтобы подавить свои эмоции. Если они слишком сильны, обратитесь за медицинской или психологической помощью. Заранее подготовьте план, куда и каким образом вы будете обращаться... Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Также Роспотребнадзор рекомендует тем, кто находится на самоизоляции, не забывать о здоровом образе жизни: правильно питаться, соблюдать режим сна и делать физические упражнения. Важно и общение - получить связь от близких и друзей можно по телефону или интернету. При выходе из дома необходимо соблюдать разумные меры предосторожности, рекомендованные Министерством здравоохранения или ВОЗ.

Просмотров:137 Обилие противоречивых новостей о пандемии COVID-19 способно вывести из душевного равновесия даже самого спокойного и рассудительного человека. Поэтому специалисты призывают отвлекаться от ленты событий и больше сосредотачиваться на окружающей действительности. Рекомендации цитирует РИА "Новости"."Не курите и не употребляйте алкоголь или другие психоактивные вещества, чтобы подавить свои эмоции. Если они слишком сильны, обратитесь за медицинской или психологической помощью. Заранее подготовьте план, куда и каким образом вы будете обращаться... Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Также Роспотребнадзор рекомендует тем, кто находится на самоизоляции, не забывать о здоровом образе жизни: правильно питаться, соблюдать режим сна и делать физические упражнения. Важно и общение - получить связь от близких и друзей можно по телефону или интернету. При выходе из дома необходимо соблюдать разумные меры предосторожности, рекомендованные Министерством здравоохранения или ВОЗ.