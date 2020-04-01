Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43077

1 апреля 2020, 12:31



В двух норильских ДТП пострадали ребёнок и пенсионерка.

Второе ДТП произошло около часа дня на перекрёстке Ленинский проспект - улица Дзержинского. По предварительной версии, водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» проезжал перекрёсток на зелёный сигнал светофора, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Мерседес». Тот в свою очередь двигался также на разрешающий сигнал светофора во встречном направлении. Из-за столкновения «Митсубиси» выехал на тротуар и задел 70-летнюю норильчанку, которая ждала на тротуаре смену сигналов пешеходного светофора. С места происшествия пенсионерку госпитализировали в городскую больницу. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах города. Необходимо постоянно контролировать скорость автомобиля и не забывать об использовании средств пассивной безопасности транспорта.

Просмотров:296 Одно происшествие случилось около девяти часов утра в районе Талнах. Водитель, управлявший трактором «Кировец» (дорожная машина К-703), при выезде с дворовой территории не предоставил преимущество легковому автомобилю «Хёндай Солярис» и столкнулся с ним. На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель и пассажир легкового автомобиля были пристёгнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьёзных последствий. Ребёнку оказана разовая медицинская помощь.Второе ДТП произошло около часа дня на перекрёстке Ленинский проспект - улица Дзержинского. По предварительной версии, водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» проезжал перекрёсток на зелёный сигнал светофора, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Мерседес». Тот в свою очередь двигался также на разрешающий сигнал светофора во встречном направлении. Из-за столкновения «Митсубиси» выехал на тротуар и задел 70-летнюю норильчанку, которая ждала на тротуаре смену сигналов пешеходного светофора. С места происшествия пенсионерку госпитализировали в городскую больницу.Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах города. Необходимо постоянно контролировать скорость автомобиля и не забывать об использовании средств пассивной безопасности транспорта.