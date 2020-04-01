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1 апреля 2020, 12:31

В двух норильских ДТП пострадали ребёнок и пенсионерка.


Одно происшествие случилось около девяти часов утра в районе Талнах. Водитель, управлявший трактором «Кировец» (дорожная машина К-703), при выезде с дворовой территории не предоставил преимущество легковому автомобилю «Хёндай Солярис» и столкнулся с ним. На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель и пассажир легкового автомобиля были пристёгнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьёзных последствий. Ребёнку оказана разовая медицинская помощь.
Второе ДТП произошло около часа дня на перекрёстке Ленинский проспект - улица Дзержинского. По предварительной версии, водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» проезжал перекрёсток на зелёный сигнал светофора, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Мерседес». Тот в свою очередь двигался также на разрешающий сигнал светофора во встречном направлении. Из-за столкновения «Митсубиси» выехал на тротуар и задел 70-летнюю норильчанку, которая ждала на тротуаре смену сигналов пешеходного светофора. С места происшествия пенсионерку госпитализировали в городскую больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах города. Необходимо постоянно контролировать скорость автомобиля и не забывать об использовании средств пассивной безопасности транспорта.

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    Список новостей

 1 апреля 2020 
18:14   Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Льва Нетто, судьба которого тесно связана с историей Норильска. 18:04   Завтра, 2 апреля, изменится режим работы светофоров на двух норильских перекрёстках.
16:50   Норильские полицейские на патрульных автомобилях призывают граждан оставаться дома. 16:09   В Красноярском крае количество заболевших коронавирусом достигло 20. Среди них двое детей.
15:57   Долг Родине. Сегодня в России начался призыв на военную службу, однако сроки отправки новобранцев к месту службы сдвинуты. 15:26   Памятки по часам. Главные часы Красноярска, которые местные жители называют «Красноярский биг-бен», стали транслировать призыв к жителям оставаться дома.
15:24   Из-за всеобщего карантина режим работы поликлиник и больниц меняется. 15:18   Держим уровень. Власти Красноярского края выделят в 2020 году на субсидирование авиаперевозок в районах Крайнего Севера 159,9 млн рублей.
14:37   Форпост под присмотром. На Диксоне построят базу подводных лодок. 14:27   Скоро навигация. Инспекторы государственного портового контроля администрации «Енисейречтранс» провели 101 проверку на судах.
14:11   «Почта России» сообщает, как получить пенсию и пособие во время режима самоизоляции. 14:03   На маршруте № 8Б сменится перевозчик, но норильчане это не должны на себе почувствовать.
13:58   "Норникель" зафиксировал первый случай заражения коронавирусом у сотрудника в Архангельске. 13:34   На пленарном заседании Госдума приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
12:31   В двух норильских ДТП пострадали ребёнок и пенсионерка. 12:21   Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
11:56   Сегодня в Красноярском крае на лечении с диагнозом «коронавирусная инфекция» остаются десять человек. За прошедшие сутки одного пациента выписали. 08:41   Красноярский край наряду с другими регионами переходит в режим самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

 31 марта 2020 
17:14   Краевые операторы связи откликнулись на предложение Александра Усса изменить условия работы с жителями края. 14:51   Норильская прокуратура открыла горячую линию по ценам на социально значимые продукты.
14:40   Выходить на улицу в маске здоровым людям нет никакого смысла. 14:39   Сегодня граждан, чьё состояние здоровья вызывает подозрения, что они заражены коронавирусом, в Норильске нет. На самоизоляции при этом находятся 380 человек.
14:33   В Красноярске выписан ещё один пациент из числа заражённых коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество выздоровевших - 4 человека. 14:29   Агентство развития Норильска предлагает предпринимателям помощь в продвижении интернет-сайтов.
14:22   Очередное дело о хранении наркотических средств направлено в суд норильскими полицейскими. 12:35   Александр Усс: «Наша первостепенная задача – обеспечить выполнение необходимых ограничительных норм».

 30 марта 2020 
17:30   Два млрд рублей планируют вложить в развитие наземной инфраструктуры малых аэропортов на севере Красноярского края. 17:28   За пять дней на горячую линию министерства социальной политики края поступило более 500 звонков.
16:59   Несмотря на каникулы, «Почта России» продолжает доставку корреспонденции. Однако почтовые отделения работают в ограниченном режиме. 16:58   За распространение паники в соцсетях горожанам грозит серьёзный штраф, об этом предупреждает прокуратура Норильска.
15:36   В Норильске полицейские закрыли подпольный игорный клуб. 15:36   S7 пока не меняет расписание полётов из Норильска.
15:34   Есть контакт. В поселке Сындасско Хатангского района Таймыра появился интернет. 15:30   Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 на основной период продлены до 8 апреля.
15:30   В течение карантина в Норильске будет работать только одно отделение банка. 15:28   Авиакомпания NordStar подготовила выгодные условия для изменения дат вылета без доплат для пассажиров, планировавших перелёты в апреле и мае 2020 года.
14:53   Первый вебинар Академии креативных индустрий Агентства развития Норильска состоится завтра, 31 марта. 14:38   О вирусе - по громкой связи. Важную информацию о коронавирусной инфекции таймырцы будут узнавать из городских громкоговорителей.
14:31   Хлебом едины. Волонтёры «Комбината добра» ЗФ «Норникеля» помогают формировать продуктовые наборы для норильчан, находящихся на самоизоляции. 12:58   Гастроли Красноярского театра кукол в Норильске перенесены на осень.
12:55   В Норильске заработал Ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции. 12:46   В Красноярске прошёл смотр готовности техники и личного состава спасателей к прохождению предстоящего паводка.
12:32   Минтруд упростит процедуру получения средств реабилитации для инвалидов. 12:28   Встречать прилетающих не надо! Аэропорт «Норильск» вводит особый режим работы для профилактики распространения вируса.
11:44   Норильская автономия казахов получит финансовую поддержку муниципалитета на реализацию проекта «Будем знакомы – будем дружны!». 11:14   В «Норникеле» прошли кадровые и структурные изменения.
11:05   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.

 29 марта 2020 
10:54   Авиакомпания NordStar информирует о временном изменении расписания полетов из Норильска.

 28 марта 2020 
14:29   На 9-дневный карантин закрылись парикмахерские и магазины товаров не первой необходимости.

 27 марта 2020 
18:50   С 30 марта по 3 апреля 2020 года приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Красноярского края.




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