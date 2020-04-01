Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43078

1 апреля 2020, 13:34



На пленарном заседании Госдума приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Если нарушение карантина привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет. Также законотворцы предусмотрели наказания за фейки о коронавирусе - срок до пяти лет и штрафы до 10 млн рублей для юридических лиц. Фото 24tv

Просмотров:127 Согласно законопроекту, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей. Другие возможные меры наказания - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до трех лет.Если нарушение карантина привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет.Также законотворцы предусмотрели наказания за фейки о коронавирусе - срок до пяти лет и штрафы до 10 млн рублей для юридических лиц.Фото 24tv