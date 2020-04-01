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1 апреля 2020, 13:58



"Норникель" зафиксировал первый случай заражения коронавирусом у сотрудника в Архангельске.

В тот же день механик был снят с рейса и доставлен в медучреждение, его диагноз был подтвержден во вторник. Как сообщается, весь экипаж судна помещен в обсерватор. Самочувствие членов экипажа хорошее. "Мы ожидаем результатов анализов членов экипажа и готовы оказать помощь для лечения заболевших, если это понадобится", - сообщили в компании. Судно полностью продезинфицировано, экипаж заменен. Роспотребнадзор выдал одобрение на рейс, и во вторник судно отправилось в порт назначения Дудинка. "Норникель" активно работает над недопущением подобных ситуаций и рассматривает возможность продлить текущие смены экипажей в рамках сроков, предусмотренных законодательством. "В порту Дудинка усилены санитарные меры безопасности, контакты береговых служб и экипажей кораблей полностью исключены, трапы спускать запрещено", - сообщил представитель "Норникеля". Также в компании отметили, что в Норильске, где находятся основные добывающие и перерабатывающие мощности "Норникеля", и в основном порту отправки грузов Дудинке зарегистрированных случаев заражения нет.

Просмотров:203 Вирус обнаружили у механика судна "Норильский никель", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании. Судно следовало из Мурманска в Дудинку, но в Архангельске механику позвонили из Роспотребнадзора, сообщив, что он ехал в поезде с возможно заразившимся коронавирусом.В тот же день механик был снят с рейса и доставлен в медучреждение, его диагноз был подтвержден во вторник.Как сообщается, весь экипаж судна помещен в обсерватор. Самочувствие членов экипажа хорошее. "Мы ожидаем результатов анализов членов экипажа и готовы оказать помощь для лечения заболевших, если это понадобится", - сообщили в компании.Судно полностью продезинфицировано, экипаж заменен. Роспотребнадзор выдал одобрение на рейс, и во вторник судно отправилось в порт назначения Дудинка."Норникель" активно работает над недопущением подобных ситуаций и рассматривает возможность продлить текущие смены экипажей в рамках сроков, предусмотренных законодательством. "В порту Дудинка усилены санитарные меры безопасности, контакты береговых служб и экипажей кораблей полностью исключены, трапы спускать запрещено", - сообщил представитель "Норникеля".Также в компании отметили, что в Норильске, где находятся основные добывающие и перерабатывающие мощности "Норникеля", и в основном порту отправки грузов Дудинке зарегистрированных случаев заражения нет.