Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43080

1 апреля 2020, 14:03



На маршруте № 8Б сменится перевозчик, но норильчане это не должны на себе почувствовать.

До момента подведения итогов конкурса и определения нового подрядчика прежний перевозчик должен выполнять работу на маршруте. Контролировать его будет администрация города. В случае выявления несоблюдения расписания пассажиры могут обращаться в управление городского хозяйства. «Кроме этого маршрута по Комсомольской ходит целый ряд муниципальных автобусов, то есть транспортная доступность в этом направлении в любом случае сохраняется. Маршруты № 14А и 14Б, а также маршрут № 1 ходят по кольцу, связывая Комсомольскую и Талнахскую, - комментирует Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска. - Даже если конкурс по какой-то причине не состоится, имеющимися муниципальными маршрутами это направление будет перекрыто». Фото Ирины Яринской

Просмотров:171 На этом маршруте с 2007 года работает Заполярная транспортная компания. Сегодня руководство предприятия приняло решение отказаться от оказания услуг по перевозке людей: в связи с отсутствием стабильного пассажиропотока. Работу компания прекращает с 6 июня 2020 года. В ближайшее время администрация города объявит конкурс на определение подрядчика, который будет возить людей на этом маршруте. С 10 апреля по 12 мая желающие могут подавать заявки, в том числе - через почтовые отправления, адрес – транспортный отдел управления городского хозяйства администрации г. Норильска, ул. Севастопольская, 7Б.До момента подведения итогов конкурса и определения нового подрядчика прежний перевозчик должен выполнять работу на маршруте. Контролировать его будет администрация города. В случае выявления несоблюдения расписания пассажиры могут обращаться в управление городского хозяйства.«Кроме этого маршрута по Комсомольской ходит целый ряд муниципальных автобусов, то есть транспортная доступность в этом направлении в любом случае сохраняется. Маршруты № 14А и 14Б, а также маршрут № 1 ходят по кольцу, связывая Комсомольскую и Талнахскую, - комментирует Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска. - Даже если конкурс по какой-то причине не состоится, имеющимися муниципальными маршрутами это направление будет перекрыто».Фото Ирины Яринской