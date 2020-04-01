Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43081

1 апреля 2020, 14:11



«Почта России» сообщает, как получить пенсию и пособие во время режима самоизоляции.

«В апреле клиентам «Почты России» в Красноярском крае, получающим пенсии в отделениях почтовой связи на кассах, идти на почту не придётся — почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты», — пообещали в управлении. По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 или по номеру своего почтового отделения жители региона также могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также на оплату коммунальных услуг. Через терминал, который на дом доставит почтальон, можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами «Почты России», например, оформить подписку на периодические издания. На период осложнения эпидемиологической обстановки комиссию за операции с применением терминала отменили.

Просмотров:166 В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем жителям Красноярского края домой. Это делается для того, чтобы люди могли остаться дома и соблюсти карантин или режим самоизоляции, который введён из-за распространения коронавируса.«В апреле клиентам «Почты России» в Красноярском крае, получающим пенсии в отделениях почтовой связи на кассах, идти на почту не придётся — почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты», — пообещали в управлении.По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 или по номеру своего почтового отделения жители региона также могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также на оплату коммунальных услуг. Через терминал, который на дом доставит почтальон, можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами «Почты России», например, оформить подписку на периодические издания. На период осложнения эпидемиологической обстановки комиссию за операции с применением терминала отменили.