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1 апреля 2020, 14:27



Скоро навигация. Инспекторы государственного портового контроля администрации «Енисейречтранс» провели 101 проверку на судах.

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:138 Такая практика в преддверии навигации - традиционная процедура, позволяющая встретить судоходный сезон без происшествий. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота в своём канале в Instagram. По результатам инспекции на енисейском флоте выявлено 126 нарушений обязательных требований законодательства на внутреннем водном транспорте, выдано 65 предписаний судовладельцам об устранении выявленных нарушений обязательных требований, временно задержано два судна, говорится в сообщении.Фото Дениса Кожевникова